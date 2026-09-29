Ngỡ ngàng 'ruộng bậc thang' giữa biển Lý Sơn

“Khu vực này nằm sát núi lửa đã tắt nên có độ dốc cao, do đó phải làm ruộng bậc thang để giữ đất. Đá núi lửa được dùng để đắp bờ, nhiều nơi còn tạo thành tường đá rất cao nhằm chắn gió từ biển”, ông Bình cho biết.