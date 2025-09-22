Clip: Di Anh

Những chiếc lồng đèn này được phục dựng từ các mẫu có niên đại trên một thế kỷ, tái hiện tinh thần và hình dáng Trung thu xưa một cách sống động. Không gian mang đậm nét hoài cổ đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan và không khỏi ngỡ ngàng.

Trong suốt gần một năm, các bạn trẻ của nhóm Khởi Đăng Tác Khí đã tâm huyết hồi sinh những tài sản văn hóa tưởng chừng thất truyền. Bằng đôi tay khéo léo, họ tỉ mỉ từng bản vẽ, từng mối nối, đặc biệt với những mẫu có đường nét phức tạp như rồng, ngư long, cự giải, hồ điệp,....

"Là dân kiến trúc - mỹ thuật, tụi mình luôn có một niềm đam mê đặc biệt với những thứ đẹp đẽ và tinh tế, đặc biệt là lồng đèn nữa. Trong tư liệu cổ mà tụi mình tìm hiểu được, nhóm mình bất ngờ phát hiện ra kho tàng lồng đèn Việt xưa cực kỳ đa dạng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Phải nói là nhìn vào chỉ biết thốt lên: wow! Chính từ sự tò mò và trân quý vẻ đẹp truyền thống đó, tụi mình đã bắt đầu hành trình phục dựng lại những chiếc lồng đèn mang hồn Việt này". Bạn Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên nhóm Khởi Đăng Tác Khí chia sẻ.

Trong bộ phục dựng, chiếc lồng đèn hoành tráng nhất được đặt ngay chính điện mang tên Đại Long. Để hoàn thiện tác phẩm đó, nhóm của Nguyệt đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, lấy ý tưởng phục dựng từ rồng của thời Lê.

Bạn Nguyễn Minh Nguyệt - Thành viên nhóm Khởi Đăng Tác Khí

"Tác phẩm Đại Long lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lê, cụ thể là hoạ tiết thuộc thời Lê Trung Hưng, nhóm mình đã tái hiện lại dáng rồng với những đường nét vừa mềm mại, gần gũi ở phần má, vừa giữ được thần thái uy nghiêm đặc trưng được chế tác hoàn toàn từ sợi trúc - phần lõi bên trong của cây trúc, sợi trúc được chọn vì có tính chất không quá mềm cũng không quá cứng, đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ lên đến 800°C khi xử lý bằng lửa khò, rất phù hợp để tạo nên một tác phẩm vừa tinh xảo vừa bền chắc, với quá trình thực hiện kéo dài hơn 45 ngày". Nguyệt chia sẻ thêm.

Khi các đoàn khách ghé tham quan, nhóm Nguyệt luôn trực tiếp thuyết trình và chia sẻ những câu chuyện văn hoá phía sau từng chiếc lồng đèn. Đây cũng chính là điều mà nhóm các bạn trẻ trong Khởi Đăng Tác Khí luôn tâm niệm là truyền tải giá trị văn hoá truyền thống như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và thế hệ trẻ hôm nay.

"Điều khiến nhóm cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ là sự quan tâm đến vẻ đẹp của lồng đèn, mà là sự lắng nghe và tò mò chân thành của du khách về lịch sử và văn hoá dân tộc.

Ngay từ những ngày đầu không gian mở cửa, lượng khách tham quan rất đông, và hầu hết đều bị thu hút bởi chiều sâu văn hoá ẩn sau từng thiết kế. Các lồng đèn không chỉ được trưng bày để ngắm nhìn, mà còn được sắp xếp theo trình tự kể chuyện – mỗi vị trí là một lát cắt riêng biệt của dòng chảy lịch sử, để từ đó người xem có thể tiếp cận văn hoá trước, rồi mới đến cái đẹp của hình thức". Nguyệt kể thêm.

Ấn tượng với không gian cổ kính, trong ngôi đình có sắp đặt thêm nhiều góc trang nghiêm để du khách chụp hình. Bạn Trần Phương Vi (ngụ phường Thủ Đức - TP HCM) không ngại đường sá xa xôi để đến đây tham quan. "Chỉ vừa bước vào gửi xe thôi là đã cảm nhận được vẻ đẹp rồi, không gian xung quanh được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đi sâu vào bên trong, tiếng nhạc du dương vang lên giữa khung cảnh đậm chất cổ kính khiến mình thực sự ấn tượng và có cảm giác lâng lâng, như lạc vào một chiều không gian khác.

Đặc biệt, mình bị thu hút bởi chiếc đèn lồng hình con rồng, dáng dài, chi tiết tinh xảo và mang một vẻ đẹp rất oai nghiêm". Vi xúc động chia sẻ.

Phương Vi bị thu hút bởi những chiếc đèn lồng độc đáo

Đối với Vi, việc tìm hiểu những giá trị của lồng đèn truyền thống chỉ mới bắt đầu khoảng vài năm trở lại đây và rất thán phục với cách phục dựng của các nghệ nhân và các bạn trẻ. Đó là cách để những người trẻ như Vi có cơ hội tìm hiểu về giá trị lịch sử.

Không chỉ Vi, mà Ánh Linh (phường Thủ Đức - TP HCM) cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự hoài cổ của những chiếc lồng đèn tại đây.

Ánh Linh thích thú lưu lại hình ảnh

"Trước đó em có xem qua trên mạng xã hội rồi nên đã quyết định dành thời gian đến đây để khám phá những nét đẹp truyền thống và cảm nhận không khí cổ kính xưa. Đặc biệt, em rất ấn tượng với cách mọi người phục dựng lồng đèn và thuyết trình về giá trị văn hoá Việt Nam – vừa tâm huyết, vừa truyền cảm hứng." Ánh Linh chia sẻ.

Mỗi ngày, triển lãm sẽ mở cửa đón nhận khách đến tham quan từ 14h30 đến 20h30. Từ 23/8 đến hết ngày 12/10 tại đình Sơn Trà (phường Tân Định - TP HCM).