Ngô Mai Nhuệ Giang sắp cưới Xuân Trường là ai?

Chuyện tình của Nhuệ Giang và Xuân Trường được người hâm mộ bóng đá chú ý. Gắn bó từ khi nam cầu thủ còn thi đấu tại Hàn Quốc cho đến lúc đạt đỉnh cao sự nghiệp cùng U23 Việt Nam, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua không ít thăng trầm, bao gồm cả những áp lực từ dư luận. Sau hơn 6 năm tìm hiểu, cả hai chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021, đánh dấu một bước ngoặt mới bằng một cuộc sống. Đến tháng 6/2026, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới tại Hà Nội.

Xuân Trường và Nhuệ Giang ăn hỏi năm 2021

Nhuệ Giang là ai?

Sinh năm 1993 trong một gia đình có điều kiện tại Hà Nội, Nhuệ Giang sở hữu học vấn đáng nể khi tốt nghiệp Đại học RMIT. Trước khi chính thức về chung một nhà với nam cầu thủ quê Tuyên Quang, cô từng có thời gian công tác tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).

Chính nền tảng giáo dục quốc tế cùng tư duy hiện đại đã giúp Nhuệ Giang không chỉ dừng lại ở vai trò hậu phương. Cô được nhận xét là người có tính cách quyết đoán, gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng quản trị chuyên nghiệp.

Nhuệ Giang từng học RMIT

Người phụ nữ sau thành công của Xuân Trường

Sau đám hỏi kín tiếng vào tháng 4/2021 và sự chào đời của con gái đầu lòng (bé Daisy), Nhuệ Giang dần xuất hiện nhiều hơn nhưng với một tư cách hoàn toàn mới Giám đốc vận hành. Tại Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế (IRC) – tâm huyết lớn nhất của Xuân Trường, Nhuệ Giang đóng vai trò then chốt. Xuân Trường từng thừa nhận, nếu anh là người đưa ra ý tưởng và chuyên môn, thì vợ chính là người hiện thực hóa chúng thành các quy trình vận hành cụ thể. Cô trực tiếp quản lý nhân sự, ký kết hợp đồng và điều hành hoạt động của trung tâm tại chi nhánh Hà Nội, giúp chồng yên tâm tập trung cho sự nghiệp sân cỏ.

Vợ Xuân Trường giờ là giám đốc trung tâm phục hồi chấn thương

Nhuệ Giang chọn lối sống kín tiếng trên mạng xã hội. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh riêng tư, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường giản dị hoặc những thông tin liên quan đến công việc. Sự điềm đạm và thấu hiểu của Nhuệ Giang được xem là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao cho Xuân Trường. Trong những bài phỏng vấn hiếm hoi, nam tiền vệ gốc Tuyên Quang không ngần ngại khẳng định vợ chính là người truyền cảm hứng và giúp anh giữ được sự cân bằng trước những áp lực của sự nghiệp quần đùi áo số.