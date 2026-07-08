Ngô Kiến Huy đang hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi?

Ngô Kiến Huy và cô gái này bị bắt gặp check in du lịch ở những địa điểm giống nhau.

Sau nhiều năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cư dân mạng phát hiện thêm loạt chi tiết trùng hợp trong chuyến đi gần đây. Dù cả hai không đăng ảnh chụp chung, những "thám tử mạng" vẫn nhanh chóng tìm ra nhiều điểm tương đồng.

Theo đó, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy đều chia sẻ hình ảnh tại một khu du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Điều khiến cư dân mạng chú ý là cả hai xuất hiện ở nhiều địa điểm được cho là giống nhau, từ khu vực ghế gỗ ngoài trời, lối đi giữa rừng cây cho đến khu vực nuôi hươu nổi tiếng. Chưa kể, trong ảnh check in tại một địa điểm như quán cafe, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy mang dép y hệt nhau.

Cư dân mạng phát hiện Ngô Kiến Huy và Uyên Endy check in ở địa điểm y hệt nhau

Ngô Kiến Huy lộ hint mang dép đôi, đi cùng địa điểm du lịch với bạn gái tin đồn kém 9 tuổi

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi vướng những đồn đoán tương tự. Từ năm 2021 đến nay, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy nhiều lần bị phát hiện check-in tại cùng địa điểm, đăng ảnh ở những không gian có nội thất giống nhau hay xuất hiện ở cùng một thành phố trong các chuyến du lịch. Ngô Kiến Huy từng bị nghi đã ra mắt gia đình Uyên Endy khi cả hai cùng xuất hiện tại Lâm Đồng vào cùng thời điểm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng nhiều lần bị soi đi nghỉ dưỡng ở những địa điểm trùng với gia đình "bạn gái tin đồn". Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng.

Cả hai dù không đăng ảnh cùng lúc nhưng nhiều lần bị soi dấu hiệu đi cùng nhau

Mối quan hệ của Ngô Kiến Huy và Uyên Endy

Trong nhiều năm qua, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy nhiều lần đi du lịch riêng tư, check in ở địa điểm y hệt nhau. Có lần, Uyên Endy đăng bức ảnh chụp phía sau lưng một người đàn ông, sau đó Ngô Kiến Huy cũng khoe khoảnh khắc y hệt khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng ngầm công khai mối quan hệ. Ngoài ra, cả hai cũng bi soi chụp ảnh bên trong một ngôi nhà có những góc y hệt.

Uyên Endy tên thật Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997. Cô là một hot girl có hơn 20 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô không hoạt động nghệ thuật mà hiện có công việc kinh doanh riêng. "Bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy cho biết có quy tắc không công khai chuyện tình cảm, cô chia sẻ: "Chuyện tình cảm là chuyện 2 người, 2 người vui còn nhiều người biết lại mất vui".

Cô cũng lên tiếng nêu rõ quan điểm về chuyện kết hôn với cư dân mạng: "Chị chưa có suy nghĩ lấy chồng mà thật ra không muốn lắm. Chắc độ tuổi này chưa thể nói trước được, hiện tại thì đang như thế. Chị còn trẻ, chị muốn ăn, chơi và kiếm tiền đi du lịch mọi nơi".

Cả hai từng phát hiện chụp ảnh trong nhà riêng có không gian hao hao nhau

Uyên Endy từng trượt tay đăng ảnh người đàn ông tạo hình trái tim, không ai khác là Ngô Kiến Huy

Uyên Endy sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, có công việc kinh doanh riêng

Ảnh: FBNV