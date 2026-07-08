HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngô Kiến Huy đang hẹn hò gái xinh kém 9 tuổi?

Hạ Anh
|

Ngô Kiến Huy và cô gái này bị bắt gặp check in du lịch ở những địa điểm giống nhau.

Sau nhiều năm liên tục vướng nghi vấn hẹn hò nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cư dân mạng phát hiện thêm loạt chi tiết trùng hợp trong chuyến đi gần đây. Dù cả hai không đăng ảnh chụp chung, những "thám tử mạng" vẫn nhanh chóng tìm ra nhiều điểm tương đồng.

Theo đó, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy đều chia sẻ hình ảnh tại một khu du lịch nổi tiếng ở Nhật Bản. Điều khiến cư dân mạng chú ý là cả hai xuất hiện ở nhiều địa điểm được cho là giống nhau, từ khu vực ghế gỗ ngoài trời, lối đi giữa rừng cây cho đến khu vực nuôi hươu nổi tiếng. Chưa kể, trong ảnh check in tại một địa điểm như quán cafe, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy mang dép y hệt nhau.

Cư dân mạng phát hiện Ngô Kiến Huy và Uyên Endy check in ở địa điểm y hệt nhau

Ngô Kiến Huy lộ hint mang dép đôi, đi cùng địa điểm du lịch với bạn gái tin đồn kém 9 tuổi

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi vướng những đồn đoán tương tự. Từ năm 2021 đến nay, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy nhiều lần bị phát hiện check-in tại cùng địa điểm, đăng ảnh ở những không gian có nội thất giống nhau hay xuất hiện ở cùng một thành phố trong các chuyến du lịch. Ngô Kiến Huy từng bị nghi đã ra mắt gia đình Uyên Endy khi cả hai cùng xuất hiện tại Lâm Đồng vào cùng thời điểm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng nhiều lần bị soi đi nghỉ dưỡng ở những địa điểm trùng với gia đình "bạn gái tin đồn". Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng.

Cả hai dù không đăng ảnh cùng lúc nhưng nhiều lần bị soi dấu hiệu đi cùng nhau

Mối quan hệ của Ngô Kiến Huy và Uyên Endy

Trong nhiều năm qua, Ngô Kiến Huy và Uyên Endy nhiều lần đi du lịch riêng tư, check in ở địa điểm y hệt nhau. Có lần, Uyên Endy đăng bức ảnh chụp phía sau lưng một người đàn ông, sau đó Ngô Kiến Huy cũng khoe khoảnh khắc y hệt khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng ngầm công khai mối quan hệ. Ngoài ra, cả hai cũng bi soi chụp ảnh bên trong một ngôi nhà có những góc y hệt.

Uyên Endy tên thật Nguyễn Thu Uyên, sinh năm 1997. Cô là một hot girl có hơn 20 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Cô không hoạt động nghệ thuật mà hiện có công việc kinh doanh riêng. "Bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy cho biết có quy tắc không công khai chuyện tình cảm, cô chia sẻ: "Chuyện tình cảm là chuyện 2 người, 2 người vui còn nhiều người biết lại mất vui".

Cô cũng lên tiếng nêu rõ quan điểm về chuyện kết hôn với cư dân mạng: "Chị chưa có suy nghĩ lấy chồng mà thật ra không muốn lắm. Chắc độ tuổi này chưa thể nói trước được, hiện tại thì đang như thế. Chị còn trẻ, chị muốn ăn, chơi và kiếm tiền đi du lịch mọi nơi".

Cả hai từng phát hiện chụp ảnh trong nhà riêng có không gian hao hao nhau

Uyên Endy từng trượt tay đăng ảnh người đàn ông tạo hình trái tim, không ai khác là Ngô Kiến Huy

Uyên Endy sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, có công việc kinh doanh riêng

Ảnh: FBNV

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại