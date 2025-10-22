Ngô Kiến Huy bị đồng nghiệp bắt làm một việc

Ca khúc Đã Từng trong tập 5 Anh Trai Say Hi với sự thể hiện của Ngô Kiến Huy - Karik - Bùi Duy Ngọc đang nhận về nhiều sự quan tâm yêu thích và lượt nghe 'khủng' từ phía khán giả.

Ngô Kiến Huy và Karik

Ở vòng đầu tiên, Ngô Kiến Huy thể hiện trọn vẹn với bản ballad Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Tuy nhiên với khán giả của anh, đây chỉ là một sự chào sân khá an toàn. Đáp lại sự kỳ vọng của mọi người, Ngô Kiến Huy đã 'bung' hết cỡ tại vòng 2 với tiết mục Đã Từng.

Kết hợp cùng Karik và Bùi Duy Ngọc, team 3 chàng bá tước đã xuất sắc giành vị trí Nhất bảng. Đã Từng là một sáng tác của nhạc sĩ Mai Xuân Thứ, điểm khác biệt khi nhận bản demo này đó là việc giữ lại gần như trọn vẹn tất cả melody cùng lời bài hát vì cả 3 nghệ sĩ cùng cho rằng câu chuyện đã đủ 'chạm'. Đội trưởng Karik trao quyền vocal coach cho Bùi Duy Ngọc và ý tưởng concept sân khấu do Ngô Kiến Huy đảm nhận.

Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Bài hát được hòa âm dựa epic pha trộn với symphony và có pha trộn acapella. Chính điều này khiến cho Huy liên tưởng tới việc kết hợp âm nhạc với múa đương đại. Đây cũng là một điều mà Huy muốn thử sức từ rất lâu, rất may mắn hai người bạn của mình đều đồng ý.

Bên cạnh đó, Bùi Duy Ngọc hiểu được thế mạnh của Huy là ballad nên đã giao trọng trách dẫn dắt mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, truyền cảm".

Nói về khó khăn khi thực hiện tiết mục này, Ngô Kiến Huy thành thật tâm sự rằng đó là việc Bùi Duy Ngọc liên tục bắt anh và Karik phải lên nốt cao. Trước đó, Ngô Kiến Huy vốn giữ âm nhạc của bản thân ở mức an toàn, dễ nghe. Bởi vậy, đây là một thử thách đối với anh khi phải bước ra khỏi 'vùng an toàn' của mình.

"Rất may mắn khi có sự đồng hành, tân tâm của Bùi Duy Ngọc, Huy đã có đủ không gian và cảm xúc để mở khóa kỹ năng hát nốt cao của mình" - Ngô Kiến Huy chia sẻ.

Kết hợp với phần rap 'làm nên thương hiệu' của Karik, Đã Từng đã thành công trong việc kể một câu chuyện tình đầy tổn thương, day dứt của những người trưởng thành.

Cùng với ca khúc Đã Từng, Ngô Kiến Huy đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, người hâm mộ của nam ca sĩ rất mong anh có thể thỏa sức thể hiện bản thân nhiều hơn nữa với Anh Trai Say Hi.