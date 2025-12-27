Ngô Diệc Phàm đã có con ngoài giá thú 6 tuổi, đàng gái là tiểu thư danh giá sinh năm 97?

Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ, tổ chức "dâm loạn tập thể". Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng). Ngô Diệc Phàm đi tù năm 31 tuổi và nhiều khả năng phải hơn 45 tuổi anh mới ra tù, làm lại cuộc đời.

Theo tin mới nhất từ nội bộ ngành trí Trung Quốc mà tờ 163 tìm hiểu được, Ngô Diệc Phàm đã có ngoài giá thú. Con Ngô Diệc Phàm năm nay 6 tuổi, đã đi học tiểu học. Cô gái sinh con cho Ngô Diệc Phàm sinh năm 1997, là tiểu thư danh giá, du học sinh Mỹ và có nhan sắc rất xinh đẹp. Đây là cô con dâu vốn được mẹ Ngô Diệc Phàm chấm chọn cho anh. Tuy nhiên, sau khi Ngô Diệc Phàm vướng lao lý, cô gái này đã đưa con sang Mỹ sống, cắt đứt liên lạc với mẹ con bạn trai. 4 năm qua, cô gái chưa từng 1 lần bế con vào tù thăm Ngô Diệc Phàm. Hiện, thông tin Ngô Diệc Phàm đã con gây bàn tán xôn xao trên MXH. Dù vậy, đây chỉ mới là tin tức được lan truyền trong showbiz, chưa thể xác minh.

Ngô Diệc Phàm được cho biết đã có con ngoài giá thú với bạn gái trước khi đi tù. Ảnh: Sina.

Trước đó, từng có thông tin cho biết hot girl Joanna Zheng chính là hôn thê sinh con cho Ngô Diệc Phàm. Không chỉ có nhan sắc gợi cảm thanh tú, thành tích học tập của Joanna Zheng cũng khiến dân tình choáng không kém khi cô tốt nghiệp đại học Thanh Hoa và có bằng thạc sĩ học viện Quang Hoa thuộc đại học Bắc Đại.

Sau khi tin đồn nổ ra, Joanna Zheng đã phủ nhận việc bản thân từng yêu đương và sinh con cho Ngô Diệc Phàm. Cô cho biết giữa 2 người có nhiều người bạn chung. Họ từng tiệc tùng với nhau, nhưng không hề có mối quan hệ tình ái nào.

Joanna Zheng là cô gái vướng nghi vấn sinh con cho Ngô Diệc Phàm. Nguồn: Sina.

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Đô Mỹ Trúc - tình cũ của Ngô Diệc Phàm - là người phanh phui bê bối, đưa cựu đỉnh lưu vào tù. Ảnh: Sohu.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân vị thành niên. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Đáng chú ý, mọi tình tiết trong vụ án của Ngô Diệc Phàm, kể cả hình ảnh sau khi đi tù của anh đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối.

Ngô Diệc Phàm không được giảm án, thậm chí thời hạn ngồi tù còn bị tăng lên vì có hành vi trốn thuế. Nguồn: 163.

