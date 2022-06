Ngô Diệc Phàm bị xét xử tội hiếp dâm, có nguy cơ ngồi tù từ 3 đến 10 năm

Ngô Diệc Phàm đã bị xét xử về tội hiếp dâm khoảng 10 tháng sau khi bị bắt. Các cáo buộc bao gồm hiếp dâm và "dâm ô tập thể", có nghĩa là ngôi sao này có nguy cơ phải ngồi tù từ 3 đến 10 năm.

Phiên tòa của Ngô Diệc Phàm không được công khai để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân và tòa án sẽ đưa ra mức án cuối cùng theo luật pháp trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở Trung Quốc, tội danh hiếp dâm thông thường phải chịu mức án từ 3 năm đến 10 năm tù. Hành vi khiêu dâm nhóm áp dụng cho bất kỳ ai trên 16 tuổi tổ chức hoặc thường xuyên tham gia quan hệ tình dục nhóm với ba người trở lên và phải chịu án tù lên đến 5 năm.

Ngô Diệc Phàm bị bắt và chính thức bị buộc tội vào tháng 8 năm ngoái sau khi Đỗ Mỹ Trúc (18 tuổi) - một người có ảnh hưởng trong ngành làm đẹp, đưa ra cáo buộc vào cuối tháng 7.

Cô gái này đã sử dụng mạng xã hội để cáo buộc ca sĩ kiêm diễn viên đã hẹn hò và cưỡng bức cô khi cô mới 17 tuổi trong một lần say rượu. Đỗ Mỹ Trúc sau đó cũng cáo buộc Ngô Diệc Phàm đã làm điều tương tự với những phụ nữ trẻ khác, bao gồm cả hai trẻ vị thành niên.

Ngô Diệc Phàm phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó và cảnh sát ban đầu tỏ ra đứng về phía ngôi sao thần tượng này. Nhưng hai tuần sau, Viện kiểm sát nhân dân quận Triều Dương ở Bắc Kinh đã đưa ra một tuyên bố chính thức nói rằng họ đã chấp thuận việc bắt giữ Ngô Diệc Phàm "sau khi điều tra theo quy định của pháp luật".

Vào thời điểm các cáo buộc chính thức được đưa ra, có thông tin rằng tòa án cũng có thể quyết định trục xuất Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm sinh ra ở Trung Quốc nhưng có quốc tịch Canada và từng là một trong những ngôi sao giải trí lớn nhất Trung Quốc.

Ngô nổi tiếng với tư cách là một thành viên nói tiếng Trung của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO, trước khi tập trung vào sự nghiệp của mình ở Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đã trở thành gương mặt truyền hình với tư cách là giám khảo và người cố vấn trên các chương trình bao gồm "The Rap of China". Năm 2018, Ngô đã ký hợp đồng phân phối độc quyền với Universal Music.

Ngô Diệc Phàm đã xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood bao gồm "XXX: Return of Xander Cage" và "Valerian and the City of a Thousand Planets"...

Các tổ chức và phương tiện truyền thông chính thức vào năm ngoái đã miêu tả việc bắt giữ Ngô Diệc Phàm là một chiến thắng lớn và là ví dụ về pháp quyền mạnh mẽ của Trung Quốc.