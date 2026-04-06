HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngô Cẩn Ngôn đã làm gì với gương mặt của mình vậy?

Chiêu Dương |

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình.

Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn đã chia sẻ loạt ảnh cô đang học lướt sóng. Nữ diễn viên sinh năm 1990 khiến nhiều khán giả ghen tị với sắc vóc trẻ trung, gương mặt không hề có nếp nhăn dù đã bước sang tuổi U40. Thậm chí, Ngô Cẩn Ngôn trông vẫn đầy sức sống giống như thiếu nữ dù đã là bà mẹ một con.

- Ảnh 1.

Ngô Cẩn Ngôn khoe nhan sắc rạng rỡ

- Ảnh 2.

Mỹ nhân Diên Hi Công Lược trẻ trung ở tuổi 36

Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Sau khi kết hôn vào tháng 9/2024, nữ diễn viên đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sinh con. Trở lại vào năm 2025, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp tham gia 4 dự án là Phượng Bất Tê, Những Cô Gái Trở Về, Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi, Giang Sơn Vi Sính.

Có thể nói, nữ diễn viên dồn hết sức vào sự nghiệp vì không muốn khán giả cho rằng cô sẽ bỏ bê diễn xuất vì lập gia đình. Trước đó, mối tình của cô và nam diễn viên Hồng Nghiêu không được khán giả ủng hộ. Nhiều người lo lắng Ngô Cẩn Ngôn sẽ gặp người đàn ông không tốt, ảnh hưởng tới sự nghiệp. Nhưng nữ diễn viên đã chứng minh điều ngược lại.

- Ảnh 3.

Ngô Cẩn Ngôn hạnh phúc bên chồng, bất chấp việc bị fan phản đối

- Ảnh 4.

Có lẽ, nữ diễn viên cảm thấy được tự do khi chồng không nổi tiếng bằng mình

Theo Sina , Ngô Cẩn Ngôn luôn bị đánh giá là một trong những ngôi sao có thân hình gầy gò nhất giới giải trí Hoa ngữ, nhiều lần khán giả sốc khi chứng kiến thân hình "da bọc xương" của nữ diễn viên sinh năm 1990. May mắn thay, vóc dáng "mình hạc xương mai" không ảnh hưởng nhiều tới gương mặt của cô. Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ đc vẻ trẻ trung như trong những bộ phim đầu tay hơn 10 năm trước.

Trước đó, trong phim Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi (tạm dịch: Cánh Cửa Trọng Sinh - Nguồn Gốc) Ngô Cẩn Ngôn gây bất ngờ cho khán giả khi nữ diễn viên để tóc mái và mặc bộ đồ jean trẻ "Chỉ có fan già đi còn chị thì vẫn mãi như vậy", "Giống như yêu quái trẻ mãi không già vậy", "Cô ấy để tóc mái trông rất hợp, không có cảm giác cưa sừng làm nghé giống như những nữ diễn viên U40 khác", là bình luận của khán giả khi nhìn hình ảnh mới của Ngô Cẩn Ngôn.

- Ảnh 5.

Ngô Cẩn Ngôn dường như không thay đổi kể từ khi nổi tiếng

Theo Sina , nhờ thành công của hai bộ phim Diên Hi Công Lược Mặc Vũ Vân Gia n, Ngô Cẩn Ngôn tự phát triển hướng đi độc đáo trong sự nghiệp là đóng những vai nữ chính mang trong mình mối hận thù và quyết tâm vượt qua khó khăn để tìm lại chân lý. Cô rất thành công ở thể loại này, thậm chí khiến khán giả tin rằng chỉ có Ngô Cẩn Ngôn vai "nữ chính trả thù" mới hấp dẫn. Đây là một hiệu ứng tốt giúp Ngô Cẩn Ngôn thu hút người xem.

Ngô Cẩn Ngôn cũng rất tích cực trong sự nghiệp. Sau khi kết hôn, cô trở lại phim trường ngay khi vừa sinh con được 3 tháng. Năm 2025, nữ diễn viên liên tục tham gia các dự án khác nhau với lịch trình dày đặc: tháng 4 quay Ngự Đình Dao , tháng 7 là Giang Sơn Vi Sính , cuối tháng 11 ngay lập tức bước vào đoàn Trọng Sinh Chi Môn: Nguyên Khởi và vừa hoàn thành Phượng Bất Tê .

Nữ diễn viên cũng có thói quen kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt, cô luôn giữ bản thân ở mức 45 kg, nếu tăng thì sẽ chịu phạt để giữ vóc dáng thon gọn nhằm lên hình đẹp. Nhờ sự kỷ luật này mà Ngô Cẩn Ngôn 10 năm vẫn không thay đổi ngoại hình.

- Ảnh 6.

Có lúc, cô bị chê vì quá gầy, nhưng khi có da thịt hơn, nữ diễn viên rất rạng rỡ

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
"Nữ hoàng phòng trà" U50 được trai đẹp kém 12 tuổi ngưỡng mộ, sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ
Tags

Ngô Cẩn Ngôn

Sao hoa ngữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại