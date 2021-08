Nghìn lẻ lý do khiến nhà đầu tư quyết định sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng ven đô

Mua biệt thự vì thỏa mãn nhiều mục đích đầu tư trong một

Câu chuyện của chúng tôi được bắt đầu bằng lời chia sẻ của anh Nguyễn Văn Đ - chủ nhân biệt thự Kim Liên. Theo anh Đ yếu tố đầu tiên để Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy lọt vào mắt anh là bởi vị trí chỉ cách Hà Nội 65km nên gia đình anh có thể "xách balo lên và đi" bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể đến việc Kim Liên đáp ứng trọn vẹn mọi yêu cầu của anh về một ngôi nhà ven đô thứ hai, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vừa là cơ hội đầu tư bền vững.

Kim Liên là mẫu biệt thự sở hữu vị trí đắc địa nhất dự án khi nằm trên cụm bán đảo biệt lập giữa đầm sen Bạch Thủy rộng 60ha. Diện tích biệt thự rộng lớn phù hợp với sinh hoạt của đại gia đình, không gian rộng mở với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối, nguồn khoáng nóng được dẫn trực tiếp vào trong biệt thự được anh Đ đánh giá cao. "Với nguồn khoáng nóng này, gia đình tôi vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa giúp tôi gia tăng lợi nhuận khi cho thuê biệt thự. Cứ so sánh khu này với khu Đại Lải dù không có nguồn khoáng tự nhiên mà giá sản phẩm lại cao gấp đôi, nên tôi nghĩ lựa chọn mẫu biệt thự này để đầu tư là hợp lý".

Không khó để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn mùa dịch

Câu chuyện đầu tư của anh Trần Văn N - chủ nhân biệt thự Thanh Liên lại xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm địa điểm an cư an toàn mùa dịch. Anh N hồ hởi cho biết, khi biệt thự hoàn thiện, gia đình anh có thêm nơi làm việc online an toàn, các con có không gian thoải mái chơi đùa trong mùa hè mà không phải sợ tiếp xúc với nhiều người.

Không chỉ là nơi trú ẩn mùa dịch, tiềm năng khai thác cho thuê của Thanh Liên cũng được anh đánh giá cao. Anh cho biết hiện nay khu vực quanh Hà Nội rất hiếm khu nghỉ dưỡng nào có đủ không gian rộng lớn để tổ chức dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo (MICE) như tại Vườn Vua Resort & Villas. Thêm vào đó với sự có mặt của các đơn vị vận hành quốc tế tại dự án chính là những yếu tố cộng hưởng để anh tin tưởng sẽ có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê lại biệt thự.

Cơ hội sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình trẻ

Bị chinh phục ngay lần đầu tiên đưa gia đình đến nghỉ dưỡng tại Vườn Vua Resort & Villas, anh Mẫn Đức T đã cất công tìm hiểu Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy và lựa chọn đầu tư vào 1 căn Bích Liên - mẫu biệt thự được đánh giá là phù hợp với nhiều gia đình trẻ hiện nay. Với 4,5 tỷ đồng anh đã sở hữu một căn biệt thự thiết kế hiện đại theo phong cách đồng quê châu Âu có diện tích 260m2.

Anh T chia sẻ: "Tiện ích trong dự án được thiết kế như một studio sống ảo khiến vợ con tôi rất thích thú. Cuối tuần khi sắp xếp được công việc, gia đình tôi sẽ có chốn đi về, trẻ con có chỗ vui chơi, người lớn được thưởng thức dịch vụ Onsen để chăm sóc sức khỏe. Đây chắc sẽ là những giờ phút thư giãn nhất của chúng tôi sau những ngày làm việc trong tuần".

Khi nỗi lo mua nhà trên giấy đã được hóa giải!

Pháp lý dự án cũng là mối quan tâm của nhiều nhà đầu tư trước khi quyết định "rót vốn" vào sản phẩm. Khi được giới thiệu về dự án, anh Nguyễn Văn H đã quyết định cùng gia đình làm một chuyến nghỉ dưỡng tại Vườn Vua Resort & Villas, kết hợp khảo sát thực tế, tìm hiểu thêm thông tin dự án.

Sau chuyến nghỉ dưỡng, anh H đã thực hiện thành công giao dịch 1 căn biệt thự Thanh Liên tại Wyndham Vuon Vua Thanh Thuy. Lý giải cho việc nhanh chóng "xuống tiền", anh cho biết: " Khi dự án đảm bảo pháp lý minh bạch, tiến độ thi công đảm bảo như cam kết, tôi không phải đối mặt với việc mua nhà trên giấy vốn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Thêm vào đó tôi luôn tin tưởng rằng dù thị trường có diễn ra kịch bản nào đi nữa thì đất nền sổ đỏ vẫn luôn là một kênh đầu tư sáng giá".

Pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín mang lại sự an tâm

Cần quan tâm đến pháp lý khi thực hiện giao dịch nhưng thực tế có dự án pháp lý minh bạch nhưng tiềm lực tài chính của chủ đầu tư yếu kém cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Thậm chí có dự án nghỉ dưỡng nhà đã xây xong nhưng chủ đầu tư không có đủ vốn để triển khai các hạng mục dịch vụ - tiện ích khiến nhà đầu tư không thể vận hành cho thuê. Bởi vậy, mỗi khi khảo sát một dự án, anh Nguyễn Vũ Hồng A đều chú ý đến vấn đề vốn và các hạng mục đang được chủ đầu tư triển khai.

Đến với Vườn Vua Resort & Villas, hệ thống dịch vụ - tiện ích đã ngay lập tức chinh phục được mọi thành viên trong gia đình anh A. Từ tổ hợp khoáng nóng cao cấp, nhà hàng, tổ hợp các khu thể thao, gần 500 bể bơi, tổ hợp vui chơi, giải trí mua sắm... tất cả đều đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của mọi người mà không cần phải đi đâu xa để kiếm tìm. Tuy nhiên, dự án này vẫn còn tồn tại một chút nhược điểm là hệ thống dịch vụ chưa hoàn thiện, đơn vị quốc tế chưa chính thức vận hành. Anh hy vọng rằng các đơn vị này sẽ sớm tham gia hoạt động để vừa đảm bảo gia tăng lợi nhuận đầu tư, vừa giúp gia đình anh sớm tận hưởng những đặc quyền riêng biệt dành cho chủ nhân biệt thự.