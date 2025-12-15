'Nghiện nặng' dầu Nga, một quốc gia châu Á muốn mua thêm cả LNG cho 'trọn bộ'

Sri Lanka muốn mua thêm dầu của Nga.

Hãng thông tấn Nga TASS, trích lời bà Shobini Gunasekera đại sứ Sri Lanka tại Nga cho biết, Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Sri Lanka hiện đang tiến hành đàm phán với Nga về việc cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và hiện đại hóa nhà máy lọc dầu.

"Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Sri Lanka hiện đang tiến hành đàm phán cả về khí hóa lỏng (LNG) và hiện đại hóa nhà máy lọc dầu để có thể nhận được nguồn cung dầu từ Nga một cách liên tục", bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

"Hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã gửi đề nghị của mình," vị đại sứ nói thêm.

Đại sứ Sri Lanka tại Nga Shobini Gunasekera.

Dầu khí Nga đóng vai trò là nguồn cung cấp thiết yếu nhưng có tính biến động, giúp Sri Lanka đảm bảo an ninh năng lượng.

Sri Lanka bắt đầu nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Nga vào năm 2022 để giải quyết khủng hoảng năng lượng, với lô hàng đầu tiên 90 nghìn tấn dầu với tổng trị giá 72.6 triệu USD. Nga nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chính, chiếm 60% dầu nhập khẩu của Sri Lanka vào thời điểm đó. ﻿

Theo số liệu thương mại gần nhất, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất chiếm hơn một nửa tổng giá trị nhập khẩu của Sri Lanka từ Nga.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Trading Economics, trong năm 2024, quốc gia Nam Á đã nhập khẩu tổng cộng 539 triệu USD hàng hóa từ Nga. Trong đó, nhập khẩu nhiên liệu khoáng, dầu, sản phẩm chưng cất đạt 296 triệu USD. ﻿

Điều này chứng tỏ vai trò của Nga là nhà cung cấp năng lượng quan trọng và là giải pháp kinh tế cho Sri Lanka.﻿

Việc quốc gia này tiếp tục đàm phán nhập khẩu dầu và mở rộng sang khí hóa lỏng không chỉ là một quyết định thương mại mà còn là một chính sách an ninh năng lượng. Nó cho phép Tập đoàn Dầu khí Ceylon (CPC) giảm chi phí vận hành, gián tiếp ổn định giá nhiên liệu nội địa, và giữ đà phục hồi kinh tế.

Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng chứa đựng những rủi ro địa chính trị và thách thức về cơ chế thanh toán. Dù vậy, đối với Sri Lanka, dầu khí Nga không chỉ là một mặt hàng, mà còn là nguồn lực không thể thay thế trong hành trình thoát khỏi khủng hoảng của quốc gia Nam Á.