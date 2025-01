Nghiện game tài xỉu, nam sinh viên gây ra một loạt vụ cướp ở Bắc Ninh và Hà Nội

Khoảng 16 giờ ngày 20/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quyết, 19 tuổi, quê quán ở thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (hiện là sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp). Quyết là đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản manh động tại cửa hàng mỹ phẩm thuộc xã Nội Duệ (huyện Tiên Du) vào tối ngày 18/1. Khi bị bắt, Quyết đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, chiều ngày 18/1, Quyết chuẩn bị dao, quần áo, khẩu trang sau đó đến quán game chơi, chờ trời tối sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 19 giờ, Quyết đi xe mô tô không biển kiểm soát dọc tuyến Tỉnh lộ 295B thuộc địa phận huyện Tiên Du và TP Từ Sơn. Khi thấy cửa hàng mỹ phẩm “Huyền Phạm” thuộc địa phận thôn Đình Cả, xã Nội Duệ vắng khách, chỉ có một phụ nữ trông coi, Quyết vào cửa hàng giả vờ hỏi mua mỹ phẩm rồi kề dao vào cổ người phụ nữ đe dọa, lấy đi 500 nghìn đồng và một túi mỹ phẩm rồi lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi gây ra vụ cướp tài sản tại xã Nội Duệ, Quyết sử dụng số tiền cướp được chơi game và bị thua. Quyết tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe máy tại quán net rồi mang xe đi cất giấu và quay lại TP Hà Nội thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Văn Quyết đe doạ nhân viên để thực hiện hành vi cướp tài sản được cắt từ video

Bước đầu đấu tranh, cơ quan Công an xác định, Quyết là đối tượng nghiện game tài xỉu trên mạng. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, mỗi khi thực hiện hành vi phạm tội, Quyết đều thay đổi trang phục, đeo khẩu trang và di chuyển liên tục. Do đó, quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Hiện Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.