Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội vào VNeID

Theo nội dung văn bản số 02-CTr/BCĐTW công bố Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), đơn vị này tập trung đẩy mạnh quản lý nhà nước về chuyển đổi số thông qua việc xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, chiến lược, và giám sát các hoạt động.

Trong đó, Chính phủ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Mục tiêu của việc tích hợp là nâng cao độ tin cậy của tài khoản người dùng, hạn chế tình trạng giả mạo danh tính, qua đó góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và giữ gìn trật tự xã hội trên không gian mạng. Các nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Đề xuất tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh tài khoản. (Ảnh minh hoạ)

Song song đó, Bộ Công an được giao nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử để Chính phủ trình Quốc hội, bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2026. Bộ cũng chủ trì xây dựng Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Bộ Công an tiếp tục triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng VNeID, bảo đảm vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu truy cập, tránh xảy ra tình trạng quá tải.

Các bộ, ngành được yêu cầu phối hợp xây dựng hướng dẫn lựa chọn nền tảng số có khả năng kết nối, liên thông và xác thực danh tính điện tử với VNeID. Hướng đi này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng một tài khoản định danh thống nhất khi thực hiện thủ tục hành chính, thay vì phải quản lý nhiều tài khoản riêng lẻ.

Trước đó, tháng 12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 57, yêu cầu triển khai xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý trên không gian mạng. Việc định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP được yêu cầu thực hiện đồng bộ.

Nghị định 147/2024 cũng quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại tại Việt Nam; trường hợp không thể sử dụng số điện thoại thì xác thực bằng số định danh cá nhân. Chỉ các tài khoản đã được xác thực mới được phép đăng tải nội dung, bình luận, phát trực tiếp hoặc chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ đầu năm 2026 quy định các nền tảng mạng xã hội không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản. Các nền tảng phải thông báo rõ ràng về dữ liệu cá nhân được thu thập ngay khi người dùng cài đặt và sử dụng dịch vụ.