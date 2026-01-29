Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp, pháo tự hành, xe tăng hạng nhẹ

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì họp Ban Chỉ đạo xe thiết giáp triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân chiến đấu, pháo tự hành, xe tăng hạng nhẹ

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ngày 28/1, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo xe thiết giáp triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo xe thiết giáp.

Theo báo cáo của Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), trong năm 2025, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân chiến đấu, pháo tự hành, xe tăng hạng nhẹ bơi nước.

Trung tướng Lê Văn Hướng phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện bộ chỉ tiêu, cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật của sản phẩm; hệ thống phần mềm tự động hóa chỉ huy và điều khiển hỏa lực.

Qua đó, làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm sản phẩm đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để triển khai các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu trang bị của Quân đội trong thời gian tới.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Sản phẩm là những vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động trong tham mưu, đề xuất phương án, triển khai thực hiện nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm của các dự án, đề tài khoa học, công nghệ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, sản phẩm của các dự án, đề tài khoa học, công nghệ được xác định là những vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược; được thiết kế không theo mẫu có sẵn, trong đó có nhiều nội dung nghiên cứu mới và khó.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cấu hình, tính năng chiến - kỹ thuật của các sản phẩm đáp ứng yêu cầu tác chiến của lực lượng pháo binh - tên lửa và tăng thiết giáp trong tình hình mới.

Đồng thời, phối hợp tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu các sản phẩm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiếp tục đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo xe thiết giáp, pháo tự hành phù hợp với nhu cầu trang bị, gửi Cục Khoa học quân sự thẩm định, tổng hợp và báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Các cơ quan, đơn vị trong Ban Chỉ đạo xe thiết giáp hợp tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2026./.