Nghiên cứu này cho thấy xe hybrid phát thải gấp 5 lần xe điện

Khi nói về tác động môi trường của các loại xe, hầu hết thường chỉ chú ý đến khí thải phát ra từ ống xả. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Hội đồng Vận tải Sạch Quốc tế (ICCT) đã chỉ ra rằng xe điện (BEV) chính là loại xe phát thải khí nhà kính ít nhất trong toàn bộ vòng đời của xe. Nghiên cứu này đặc biệt nhấn mạnh rằng khi được sạc bằng năng lượng tái tạo, BEV thể hiện tính ưu việt vượt trội.

Cụ thể, theo số liệu cho các mẫu xe năm 2024 tại Mỹ, xe hybrid tự sạc thải ra lượng khí nhà kính nhiều hơn gấp 2,2 lần cho sedan và gấp 2,5 lần cho SUV so với xe BEV. Đối với xe hybrid cắm điện (PHEV), mức phát thải cũng tương tự, khoảng gấp đôi so với BEV. Trong khi đó, xe SUV sử dụng động cơ đốt trong (ICE) có thể thải ra lượng khí nhà kính cao hơn từ 3,5 lần so với BEV tương đương.

Các số liệu này được đưa ra dựa trên việc tính toán từ lưới điện trung bình. Tuy nhiên, khi xe BEV được cung cấp năng lượng hoàn toàn từ nguồn điện tái tạo, lượng khí thải từ SUV hybrid có thể lên tới 4,9 lần và xe SUV ICE thậm chí còn cao hơn, với mức phát thải gấp 6,7 lần so với xe BEV trong toàn bộ vòng đời.

ICCT đã chỉ ra rằng phát thải khí nhà kính ròng trong toàn bộ vòng đời của một chiếc xe bao gồm cả phát thải từ sản xuất pin, sản xuất xe, sản xuất nhiên liệu, sử dụng xe và quy trình xử lý sau khi sử dụng. Điều này cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về tác động môi trường của một chiếc xe.

Nghiên cứu này cũng cập nhật một phân tích từ năm 2021. Theo đó, phát thải trong vòng đời của một chiếc BEV tại Mỹ vào năm 2021 thấp hơn từ 57-68% so với xe ICE tương đương, tùy thuộc vào mạng lưới sạc. Còn với các số liệu cập nhật cho năm 2024, BEV được cho là sạch hơn từ 66-74% so với đối thủ ICE, và con số này có thể lên tới 85% khi tính đến việc sử dụng năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, ICCT cũng đưa ra những dự đoán cho năm 2030, theo đó lợi ích về môi trường từ xe BEV sẽ còn lớn hơn. Cụ thể, phát thải khí nhà kính từ xe SUV ICE dự kiến sẽ cao hơn gấp 7,5 lần so với BEV tương đương được sạc bằng năng lượng tái tạo. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng PHEV và HEV có tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính hạn chế hơn so với BEV.