Nghiêm trọng hơn nhiều cuộc đột kích nhằm vào Venezuela, thị trường “nín thở” chờ những biến động mạnh từ xung đột Mỹ, Israel với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch tác chiến quy mô lớn tại Iran. Theo Reuters, một quan chức Iran giấu tên cho biết một số bộ ngành ở khu vực phía nam thủ đô Tehran đã bị nhắm mục tiêu.

Thị trường thời gian qua tương đối bình thản trước các cú sốc địa chính trị và kinh tế. Nhà đầu tư đã hấp thụ các thông tin như việc Mỹ nâng thuế nhập khẩu lên 15% với toàn bộ hàng hóa và việc bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Ông Florian Weidinger, đồng Giám đốc đầu tư tại Santa Lucia Asset Management, nhận định diễn biến lần này có hệ quả lớn hơn Venezuela. Ông cho rằng Venezuela chủ yếu liên quan đến thị trường dầu thô nặng. Venezuela hiện sản xuất khoảng 800.000 thùng dầu mỗi ngày. Mức này thấp hơn nhiều so với đỉnh 3,5 triệu thùng mỗi ngày trong thập niên 1990.

Ông Kenneth Goh, Giám đốc quản lý tài sản tư nhân tại UOB Kay Hian Singapore, cho rằng Venezuela là câu chuyện về sản lượng, còn Iran là câu chuyện về điểm nghẽn. Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran là một trong những điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Năm 2025, khoảng 13 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đi qua eo biển này. Con số này chiếm khoảng 31% tổng lưu lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, theo dữ liệu của Kpler.

Tháng 6/2025, khi Israel không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, thị trường chứng khoán giảm mạnh đầu phiên nhưng phục hồi sau khi rõ ràng eo biển Hormuz không bị gián đoạn. Ông Goh cho rằng thị trường có thể tham chiếu lại tình huống này. Ông dự báo dòng tiền có thể tìm đến tài sản an toàn như USD, yên Nhật và vàng.

Bà Alicia García-Herrero, nhà Kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Natixis, dự báo thị trường sẽ mở cửa trong trạng thái né rủi ro. Bà cho rằng chứng khoán toàn cầu có thể giảm 1% đến 2% hoặc hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể giảm 5 đến 10 điểm cơ bản. Giá dầu có thể tăng 5% đến 10%. Bà khuyến nghị nhà đầu tư chờ phản ứng từ Iran.

Một số nhà quản lý quỹ cho biết xu hướng phòng thủ đã hình thành trong nhiều tuần qua. Giá dầu đã tăng và nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ đã cải thiện.

Nhà đầu tư đang theo dõi liệu chiến dịch của Mỹ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hay leo thang thành xung đột khu vực kéo dài. Ông David Roche tại Quantum Strategy cho rằng tác động thị trường phụ thuộc vào thời gian và khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Nếu xung đột ngắn và được kiểm soát, đà né rủi ro và đợt tăng giá dầu có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Nếu tình hình kéo dài từ 3-5 tuần và trở thành nỗ lực thay đổi chế độ, thị trường có thể phản ứng tiêu cực.

Ông Billy Leung, chiến lược gia đầu tư tại Global X ETFs, cho rằng châu Á sẽ chịu tác động lớn nếu Iran trả đũa kéo dài. Khu vực này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung năng lượng ổn định và các tuyến thương mại. Ông dự báo chứng khoán toàn cầu sẽ mở cửa giảm điểm với mức biến động cao, đặc biệt ở các cổ phiếu có độ nhạy cao và nhóm ngành chu kỳ.

Theo CNBC