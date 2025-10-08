HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông

Ngọc Văn |

Một thanh niên ở phường Phú Xuân (TP Huế) có biểu hiện “ngáo đá” đã dùng hung khí tấn công mẹ và bà ngoại, sau đó nhảy xuống sông để trốn chạy.

Ngày 8/10, thông tin từ UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế một đối tượng nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” tấn công người thân rồi nhảy xuống sông Ngự Hà nhằm trốn chạy.

‘Nghịch tử’ dùng dùi đục tấn công mẹ và người thân rồi nhảy xuống sông- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm cách khống chế﻿ nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá”, tấn công người thân rồi nhảy xuống sông. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, trước đó đối tượng P.X.N.A. (trú tại số 9 Tô Ngọc Vân, phường Phú Xuân) có biểu hiện không kiểm soát hành vi đã dùng tuốc nơ vít và dùi đục tấn công bà ngoại và mẹ ruột, khiến cả hai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đến hiện trường để xử lý, tìm cách khống chế đối tượng có biểu hiện lạ và hành vi nguy hiểm.

Khi lực lượng chức năng có mặt, P.X.N.A. trong tình trạng loạn thần, la hét, cầm hung khí đứng trước nhà gây rối. Sau đó, A. bỏ chạy ra đường Đinh Tiên Hoàng, leo lên cầu Kho rồi nhảy xuống sông Ngự Hà để trốn thoát.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng đã vận động, khống chế và đưa P.X.N.A. lên bờ an toàn, sau đó đưa về trụ sở Công an phường Phú Xuân để làm việc.

P.X.N.A. từng có 2 tiền án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và 2 tiền sự cũng với các hành vi tương tự.

Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự
Tags

nghịch tử

UBND phường Phú Xuân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại