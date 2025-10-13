HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào

Khôi Nguyên |

Bảng doanh số tháng qua cho thấy sự trái chiều, khi vài mẫu đã rời danh mục sản phẩm vẫn ghi nhận giao dịch, còn những cái tên đang niêm yết lại hoàn toàn vắng bóng người mua.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 1.

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe bán ít nhất tháng 9/2025 vẫn chủ yếu là các mẫu xe đến từ Nhật. Trong 10 xe bán ít nhất thị trường thì có tới 8 mẫu là xe Nhật.

Mẫu xeDoanh số
Mitsubishi Pajero Sport0
Mazda60
Ford Explorer1
Honda Civic Type R1
Toyota Innova4
Honda Accord5
Suzuki Jimny13
Ford Mustang Mach-E13
Isuzu mu-X15
Toyota Corolla Altis17

Xe còn niêm yết có doanh số bằng 0

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport và Mazda6 là 2 mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 9 vừa qua. Cả 2 mẫu xe này đều vẫn đang xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng trên website, đi kèm giá bán niêm yết.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 2.

Pajero Sport không bán được chiếc nào dù vẫn còn niêm yết trên website. Ảnh: Đại lý

Trong cặp đôi doanh số bằng 0 trên, Mazda6 là trường hợp đặc biệt. Mẫu xe này hiện không còn được nhận đặt hàng từ đại lý, mặc dù vẫn có trên website chính hãng. Điều này đồng nghĩa với việc Mazda6 có thể đang âm thầm rút khỏi Việt Nam, hoặc đơn giản là hết hàng. Phía nhà phân phối chưa có thông báo chính thức nào về việc này.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 3.

Mazda6 đã không còn được đại lý nhận đặt hàng. Ảnh: Đại lý

Xe đã bị "khai tử" lại có doanh số

Ngược lại, Toyota Innova và Ford Explorer là 2 mẫu xe không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng nhưng lại có doanh số. Trong đó, Innova có tới 4 xe bán ra, còn Explorer bán được 1 xe.

Từ đầu tháng 9 vừa qua, Innova đã được bán hết lô cuối cùng, thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Trước đây, mẫu xe này được bán song song với Innova Cross - cách làm tương tự tại Ấn Độ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự quan tâm của khách hàng dồn phần lớn vào Innova Cross, nên việc Innova phải "dọn đi" là điều dễ hiểu.

Doanh số của Innova trong năm cũng cho thấy mẫu xe này không còn hấp dẫn người Việt. Với 264 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm, đây là mẫu MPV bán ít nhất phân khúc. Mẫu xe cũng đã ngừng được cập nhật từ lâu và cũng sẽ không có nâng cấp ở thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 4.

Toyota Innova dường như đã "dọn kho" hết những chiếc cuối cùng. Ảnh: Đại lý

Explorer là trường hợp đáng chú ý hơn. Cách đây 3 tháng, mẫu xe này đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Ford Việt Nam đưa ra lý do là xe đã hết hàng. Mặc dù vậy, doanh số tháng 9 vẫn xuất hiện 1 chiếc.

Trong phân khúc, Explorer đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt bởi các đối thủ từ Hàn Quốc và Đức. Hyundai Palisade có giá rẻ hơn mẫu SUV Mỹ tới hơn nửa tỷ đồng, trong khi Volkswagen Teramont có đa dạng lựa chọn hơn trong tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 5.

Ford Explorer không còn hàng, nhưng có thể trở lại trong tương lai bằng bản nâng cấp mới. Ảnh: Đại lý

Thêm gương mặt mới trong danh sách

Một điểm mới khác ở danh sách 10 xe bán ít nhất tháng 9 cũng đến từ Ford. Mẫu xe điện hiệu suất cao Mustang Mach-E vừa ra mắt đã có 13 xe bán ra trong tháng. Giá niêm yết của xe hiện gần 2,6 tỷ đồng.

Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào- Ảnh 6.

Tags

Ford Explorer

Toyota Innova

Mitsubishi Pajero Sport

Suzuki Jimny

Honda Civic Type R

Ford Mustang Mach-E

Honda Accord

Mazda6

Toyota Corolla Altis

Isuzu mu-X

doanh số xe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại