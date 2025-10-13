Nghịch lý nhóm xe bán ít nhất Việt Nam tháng 9: Mẫu ‘khai tử’ vẫn có giao dịch, mẫu còn niêm yết không chốt được đơn nào

Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe bán ít nhất tháng 9/2025 vẫn chủ yếu là các mẫu xe đến từ Nhật. Trong 10 xe bán ít nhất thị trường thì có tới 8 mẫu là xe Nhật.

Mẫu xe Doanh số Mitsubishi Pajero Sport 0 Mazda6 0 Ford Explorer 1 Honda Civic Type R 1 Toyota Innova 4 Honda Accord 5 Suzuki Jimny 13 Ford Mustang Mach-E 13 Isuzu mu-X 15 Toyota Corolla Altis 17

Xe còn niêm yết có doanh số bằng 0

Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport và Mazda6 là 2 mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 9 vừa qua. Cả 2 mẫu xe này đều vẫn đang xuất hiện trong danh mục sản phẩm của hãng trên website, đi kèm giá bán niêm yết.

Pajero Sport không bán được chiếc nào dù vẫn còn niêm yết trên website. Ảnh: Đại lý

Trong cặp đôi doanh số bằng 0 trên, Mazda6 là trường hợp đặc biệt. Mẫu xe này hiện không còn được nhận đặt hàng từ đại lý, mặc dù vẫn có trên website chính hãng. Điều này đồng nghĩa với việc Mazda6 có thể đang âm thầm rút khỏi Việt Nam, hoặc đơn giản là hết hàng. Phía nhà phân phối chưa có thông báo chính thức nào về việc này.

Mazda6 đã không còn được đại lý nhận đặt hàng. Ảnh: Đại lý

Xe đã bị "khai tử" lại có doanh số

Ngược lại, Toyota Innova và Ford Explorer là 2 mẫu xe không còn nằm trong danh mục sản phẩm của hãng nhưng lại có doanh số. Trong đó, Innova có tới 4 xe bán ra, còn Explorer bán được 1 xe.

Từ đầu tháng 9 vừa qua, Innova đã được bán hết lô cuối cùng, thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Trước đây, mẫu xe này được bán song song với Innova Cross - cách làm tương tự tại Ấn Độ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự quan tâm của khách hàng dồn phần lớn vào Innova Cross, nên việc Innova phải "dọn đi" là điều dễ hiểu.

Doanh số của Innova trong năm cũng cho thấy mẫu xe này không còn hấp dẫn người Việt. Với 264 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm, đây là mẫu MPV bán ít nhất phân khúc. Mẫu xe cũng đã ngừng được cập nhật từ lâu và cũng sẽ không có nâng cấp ở thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Toyota Innova dường như đã "dọn kho" hết những chiếc cuối cùng. Ảnh: Đại lý

Explorer là trường hợp đáng chú ý hơn. Cách đây 3 tháng, mẫu xe này đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Ford Việt Nam đưa ra lý do là xe đã hết hàng. Mặc dù vậy, doanh số tháng 9 vẫn xuất hiện 1 chiếc.

Trong phân khúc, Explorer đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt bởi các đối thủ từ Hàn Quốc và Đức. Hyundai Palisade có giá rẻ hơn mẫu SUV Mỹ tới hơn nửa tỷ đồng, trong khi Volkswagen Teramont có đa dạng lựa chọn hơn trong tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng.

Ford Explorer không còn hàng, nhưng có thể trở lại trong tương lai bằng bản nâng cấp mới. Ảnh: Đại lý

Thêm gương mặt mới trong danh sách

Một điểm mới khác ở danh sách 10 xe bán ít nhất tháng 9 cũng đến từ Ford. Mẫu xe điện hiệu suất cao Mustang Mach-E vừa ra mắt đã có 13 xe bán ra trong tháng. Giá niêm yết của xe hiện gần 2,6 tỷ đồng.