Nghịch lý của một 'khách sộp' vừa nhận liên tiếp 2 tàu chở dầu Nga: Gần 300.000 tấn dầu cập cảng dù vừa tuyên bố 'cấm cửa' các tàu bị phương Tây trừng phạt

Bất chấp lệnh cấm tàu bị trừng phạt cập cảng do Tập đoàn Adani ban hành tuần trước, tàu chở dầu Spartan - tàu chở dầu Nga đang bị Liên minh châu Âu (EU) và Anh đưa vào danh sách đen, đã cập cảng Mundra ở Ấn Độ và hoàn tất việc dỡ hàng.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển từ LSEG và Kpler, tàu Spartan đã dỡ khoảng 1 triệu thùng dầu Urals cho nhà máy lọc dầu HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) tại cảng Mundra.

Spartan, trước đây mang tên SCF Samatlor, hiện do công ty Nova Shipmanagement có trụ sở tại Dubai quản lý và thuộc sở hữu của Citrine Marine - một công ty cũng có địa chỉ tại Dubai, theo cơ sở dữ liệu Equasis. Trong khi đó, HMEL và Nova Shipmanagement vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận, còn thông tin liên lạc của Citrine Marine cũng không được công bố rộng rãi.

Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn Adani, tập đoàn quản lý 14 cảng lớn ở Ấn Độ, bao gồm Mundra, ban hành lệnh cấm tất cả các tàu bị trừng phạt bởi EU, Anh và Mỹ cập cảng. Tuy nhiên, lệnh cấm này dường như chưa được thực thi triệt để hoặc chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả, đặc biệt khi các nhà nhập khẩu như HMEL và Indian Oil vẫn sử dụng các cảng này cho hoạt động mua dầu Nga.

Đáng chú ý, không chỉ tàu Spartan, một tàu khác là Noble Walker - cũng bị trừng phạt và chở dầu Nga, đã đổi hướng từ Mundra sang cảng Vadinar của Ấn Độ. Theo dữ liệu từ LSEG và Kpler, Noble Walker cũng đang vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu cho HMEL. Lịch trình di chuyển này cho thấy các nhà nhập khẩu Ấn Độ vẫn đang tìm cách lách lệnh cấm và duy trì dòng chảy dầu từ Nga, dù đối tác vận chuyển nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Trong khi đó, ở phía Đông, Trung Quốc cũng đang âm thầm tiếp nhận các lô hàng khí đốt hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG 2 của Nga, dự án đang chịu trừng phạt từ Hoa Kỳ, EU và Anh. Tính đến nay, Trung Quốc đã nhận 4 lô LNG với tổng khối lượng hơn 552.000 m3. Một tàu thứ 5 là Iris, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ, đang trên đường đến Trung Quốc, chở hơn 166.000 m3 LNG xuất phát từ bán đảo Gydan hôm 28/6.

Arctic LNG 2 được xem là một trong những dự án LNG lớn nhất của Nga, với công suất mục tiêu gần 20 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đã khiến dự án gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thiết bị và khách hàng. Việc Trung Quốc tiếp nhận nhiều chuyến hàng gần đây từ dự án này được xem là dấu hiệu cho thấy Moscowđang dần phá vỡ thế cô lập về năng lượng.

Tham khảo Reuters﻿