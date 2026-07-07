Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, hai khái niệm "chiến tranh cần thiết" và "chiến tranh lựa chọn" đã phổ biến trên chính trường.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga.

Bản chất của các cuộc chiến

Theo RT, khái niệm thứ nhất có nghĩa là bảo vệ lãnh thổ và sự sống còn của quốc gia, còn khái niệm thứ hai là một cuộc chiến được phát động không phải để đáp trả một cuộc tấn công tức thời mà là do tính toán và lên kế hoạch từ trước.

Các thuật ngữ này được nhà bình luận người Mỹ Charles Krauthammer phổ biến và sau đó được Richard Haass, cựu Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) phát triển, người đã sử dụng chúng để đánh giá sự can thiệp của Mỹ vào Iraq năm 2003.

Chính quyền Tổng thống Bush phát động cuộc chiến đó không phải vì Iraq gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ, mà vì Mỹ đã lựa chọn hành động, được dẫn dắt bởi các động cơ chính trị và ý thức hệ.

Một cuộc chiến cần thiết được hiểu là phản ứng trước sự xâm lược, còn một cuộc chiến tự chọn được hiểu là hành động phòng ngừa.

Cuộc tranh luận đó một phần mang tính cơ hội, phản ánh những đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ, nhưng câu hỏi lớn hơn thì không phải là mới, bởi vì những lập luận về "chiến tranh chính nghĩa" đã là một phần của tư tưởng chính trị trong nhiều thế kỷ.

Tuy nhiên, cho đến nửa sau thế kỷ 20, những lập luận như vậy vẫn chủ yếu mang tính lý thuyết và chiến tranh dù chính nghĩa hay phi chính nghĩa, đều được chấp nhận như một công cụ phổ biến của chính sách nhà nước, hoặc là sự tiếp tục của chính trị bằng những phương tiện khác.

Trật tự thế giới tự do được thiết lập sau năm 1945 tìm cách đặt chiến tranh trong khuôn khổ pháp lý và tư tưởng và đây là phản ứng trước sự tàn phá của hai cuộc chiến tranh thế giới và sự xuất hiện của vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cả hai đều tạo ra mong muốn hạn chế tối đa việc sử dụng lực lượng quân sự, nhưng một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng của trật tự tự do chính là sự xói mòn của sự kiềm chế này.

Sau khi Liên Xô tan rã, cán cân quyền lực toàn cầu biến mất.

Đồng thời, niềm tin của phương Tây rằng họ đứng về phía đúng đắn về mặt đạo đức và chính trị của lịch sử đã tạo ra một cám dỗ mới trong việc định hình lại nhân loại theo hình ảnh của chính họ, bằng bất cứ phương tiện nào được cho là cần thiết, bao gồm cả vũ lực.

Trong khuôn khổ chủ nghĩa tự do, vũ lực được coi là hợp pháp khi được sử dụng bởi những người được cho là đang hành động vì sự tiến bộ.

Khi trật tự tự suy yếu, khuôn khổ tư tưởng và chuẩn mực cũng lung lay, nhưng sức mạnh quân sự vẫn tồn tại. Giờ đây, nó đã khôi phục lại chức năng cũ của mình như một công cụ mà các quốc gia sử dụng để định vị bản thân trong một môi trường quốc tế hỗn loạn.

Trong một thế giới như vậy, ranh giới giữa lựa chọn và sự cần thiết trở nên mờ nhạt ngay cả khi quyết định tiến hành chiến tranh luôn là kết quả của việc đánh giá các hoàn cảnh thay đổi và là sự lựa chọn chính trị được các nhà nước đưa ra trên cơ sở đó.

Hoặc, trong một số trường hợp, là kết quả của điều được coi là sự thiếu vắng bất kỳ sự lựa chọn nào.

Sự hình thành một trật tự quốc tế mới sẽ kéo dài và hỗn loạn, và vũ khí hạt nhân làm cho quá trình này diễn ra chậm hơn, bởi vì chúng ngăn cản, hoặc cho đến nay đã ngăn cản, một cuộc đối đầu quyết định giữa các cường quốc.

Kết quả cuộc chiến

Trong các cuộc chiến tranh hiện đại, nhìn chung không có khái niệm chiến thắng tuyệt đối.

Kết thúc một cuộc xung đột thường đồng nghĩa với việc thiết lập một hiện trạng nhất định. Điều này thường ngụ ý sự tiếp tục đối đầu bằng các phương tiện khác và hiện trạng này có thể ổn định và thậm chí kéo dài, nhưng hiếm khi giải quyết được những mâu thuẫn đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự ngay từ đầu.

Khả năng và sự sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài là rất hiếm, thậm chí gần như là ngoại lệ, bởi vì nếu mục tiêu đã đề ra không đạt được và một chiến thắng rõ ràng vẫn khó nắm bắt, thì chi phí sẽ tăng lên nhanh chóng trong khi kết quả mong muốn lại ngày càng xa vời.

Điều này phản ánh bản chất của thế giới ngày nay, nơi quyền lực trở nên đa diện.

Các phương pháp chiến tranh mới, việc vũ khí hóa các mối quan hệ kinh tế, khả năng tập trung nguồn lực cho các phản ứng bất đối xứng, các nguồn ổn định quốc gia đối lập và sự bất lực trong việc thực thi lệnh cấm vận chặt chẽ đều làm phức tạp cán cân quyền lực và thường có lợi cho bên yếu hơn.

Số lượng các biến số cần tính đến khi xác định điều gì là cần thiết đã tăng lên nhanh chóng đến mức việc dự đoán kết quả một cách tuyến tính gần như là bất khả thi, và hơn nữa, sự cần thiết không chỉ có nghĩa là trả đũa.

Trong thời kỳ môi trường bên ngoài thay đổi nhanh chóng, các bước chủ động và phòng ngừa cũng có thể cần thiết để tránh bị buộc phải phản ứng từ vị thế yếu hơn sau này.

Điều này cũng gợi nhớ đến trật tự trước thời kỳ tự do, khi hành động như vậy được coi là một yếu tố tự nhiên của chiến lược quân sự hơn là vi phạm đạo đức chính trị.

Nhu cầu phải lựa chọn được thúc đẩy bởi áp lực bên ngoài liên tục, nhưng bản chất của sự cần thiết đó không chỉ được định hình bởi hoàn cảnh. Nó còn được quyết định bởi di sản tích lũy của mỗi quốc gia về tiềm năng, truyền thống chiến lược, kinh nghiệm lịch sử và văn hóa chính trị.

Theo nghĩa này, câu hỏi không chỉ đơn thuần là liệu một quốc gia lựa chọn chiến tranh hay bị buộc phải tham chiến. Đó là câu hỏi về loại nền văn minh nào đưa ra lựa chọn đó, và nền tảng của nó dựa trên điều gì.

Sự hỗn loạn của thời đại hiện nay đang thử thách khả năng phục hồi và sự phù hợp của các nền văn minh trước những điều kiện toàn cầu đang hình thành.