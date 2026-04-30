HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Nghịch dại" ở Đông Nam Á, thanh niên Pháp có thể phải ngồi tù 2 năm chỉ vì 1 chiếc ống hút

Thư Nghiêm |

Sau khi người này tự quay cảnh mình thực hiện hành vi và đăng lên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Một thanh niên người Pháp đang phải đối mặt với mức án lên tới 2 năm tù tại Singapore sau khi bị cáo buộc đã liếm một chiếc ống hút trong máy bán nước cam tự động, sau đó đặt nó trở lại khay lấy ống hút, CNN đưa tin ngày 28/4.

Singapore, một trung tâm tài chính giàu có, phát triển cao và nhỏ bé tại Đông Nam Á, vốn nổi tiếng với những bộ luật nghiêm khắc.

Theo cảnh sát Singapore, vụ việc xảy ra vào ngày 12/3 tại một trung tâm thương mại. Didier Gaspard Owen Maximilien, 18 tuổi, đã bị cáo buộc 2 tội danh về hành vi phạm tội nêu trên.

Tội danh thứ nhất là gây rối trật tự công cộng, có mức phạt lên tới 3 tháng tù giam và/hoặc phạt tiền lên tới 2.000 SGD (hơn 41 triệu đồng). Tội danh thứ hai là phá hoại, có mức án tù lên tới 2 năm, phạt tiền, hoặc cả hai.

Theo truyền thông địa phương, thanh niên này được cho là đã tự quay cảnh mình thực hiện hành vi trên và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và thúc đẩy cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

IJOOZ, công ty vận hành các máy bán hàng tự động, cho biết họ đã phải thay thế toàn bộ 500 ống hút trong chiếc máy mà nam thanh niên này đã sử dụng.

Didier Maximilien là sinh viên tại chi nhánh Singapore của Trường Kinh doanh Essec, một tổ chức giáo dục của Pháp có nhiều cơ sở quốc tế. Nhà trường đã xác nhận việc nam sinh này đang theo học tại đây và cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ cũng như giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình nam sinh.

Theo cơ quan tư pháp Singapore, Maximilien đã được cho phép tại ngoại với mức bảo lãnh là 5.000 đô la Singapore (hơn 100 triệu đồng). Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/5.

Đây không phải là lần đầu tiên người nước ngoài vi phạm những bộ luật nghiêm khắc của Singapore.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất xảy ra vào năm 1993, khi công dân Mỹ Michael Fay bị bắt vì tàng trữ đồ ăn cắp và phá hoại nhiều xe hơi bằng cách xịt sơn lên chúng.

Fay bị kết án 4 tháng tù giam và 6 nhát roi, sau đó được giảm xuống còn 4 nhát roi sau khi vụ án gây ra một làn sóng phẫn nộ quốc tế và có sự can thiệp từ Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton.

Singapore vẫn thực hiện hình phạt đánh roi bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Washington, duy trì quan điểm rằng việc thượng tôn luật pháp quốc gia là quan trọng, ngay cả đối với công dân nước ngoài. Điều này đã làm căng thẳng mối quan hệ Mỹ - Singapore trong một thời gian ngắn.

Tags

đông nam á

singapore

phạt tiền

pháp luật

phạt tù

phạt roi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại