Nghịch cát, bé tiểu học phát hiện mộ cổ 2000 năm, có thể đầy vàng

Theo tờ The First News, ngôi mộ cổ được phát hiện tại làng Tuchola Zarska ở miền Tây Ba Lan, trong một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em. Cậu bé may mắn đang đào cát bằng xô trong hố cát thì đã phát hiện ra điều kỳ lạ và báo với người lớn.

Một nhà khảo cổ đang xem xét khu vực - Ảnh: LWKZ

Theo nhà khảo cổ học địa phương Marcin Kosowicz, người phụ trách hiện trường, bên trong ngôi mộ bằng đất nung là hài cốt của nhiều người được đặt trong các bình chôn cất, thuộc về nền văn hóa Lusatian, ước tính niên đại khoảng từ năm 1100 đến 700 trước Công Nguyên.

Ông Kosowicz nói thêm rằng việc loại bỏ một phần đáng kể mùn do quá trình san lấp mặt bằng để làm sân chơi này đã khiến ngôi mộ cổ chỉ còn bị che lấp bằng một lớp đất mỏng. Do đó khi các cháu bé nghịch cát, nó đã lộ ra.

Một trong những chiếc bình đựng hài cốt - Ảnh: LWKZ

Theo Acient Origins, ngôi mộ được cho rằng có thể liên quan đến một địa điểm khảo cổ khác gần đó, và giữa 2 địa điểm có thể có vô số di tích khác đang chờ đợi được khám phá.

Ngôi mộ cổ chỉ mới dược khám phá lớp bề mặt và các nhà khảo cổ nghi ngờ rằng bên dưới có thể là cả một kho báu, bởi dạng mộ này của người Lusatian thường đi kèm với rất nhiều đồ tạo tác bằng kim loại, hạt thủy tinh và trang sức vàng.

Cậu bé giấu tên, người phát hiện ra ngôi mộ, chia sẻ với báo giới rằng cậu rất muốn trở thành một nhà khảo cổ học khi lớn lên.