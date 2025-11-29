Nghỉ việc trước hay sau Tết: chỉ chênh một ngày mà khác cả quyền lợi?

Với nhiều lao động xa quê, thời điểm xin nghỉ việc luôn gắn liền với những tính toán rất đời thường: lúc nào thuận tiện về quê, thời gian báo trước ra sao, liệu có bị mất thưởng, và đặc biệt là có được hưởng lương ngày lễ hay không. Chị H., công nhân may làm việc tại Bình Dương, đang rơi vào những băn khoăn đó khi dự định nghỉ việc để trở về gần cha mẹ lớn tuổi. Một lời khuyên chị nghe được từ đồng nghiệp khiến chị chú ý: “Xin nghỉ ngay sau kỳ nghỉ lễ sẽ có lợi hơn nghỉ trước lễ vì vẫn được nhận lương ngày nghỉ”. Liệu điều này có đúng?

Việc chọn thời điểm nghỉ việc không chỉ nằm ở bài toán một ngày lương lễ

Dựa trên quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được hưởng lương ngày lễ, Tết khi vẫn đang là nhân viên của doanh nghiệp hoặc đang trong thời gian nghỉ phép có hưởng lương. Điều này đồng nghĩa, nếu quyết định chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 1/1, tức ngày nghỉ Tết Dương lịch, người lao động sẽ không còn thuộc biên chế công ty và vì vậy không được hưởng lương của ngày 1/1. Ngược lại, nếu thông báo nghỉ việc bắt đầu từ ngày 2/1, hợp đồng vẫn còn hiệu lực đến hết ngày 1/1, khiến người lao động đủ điều kiện nhận trọn lương ngày lễ theo đúng quy định.

Cách hiểu này hoàn toàn chính xác và được áp dụng thống nhất ở tất cả doanh nghiệp. Không chỉ Tết Dương lịch, nguyên tắc nói trên cũng đúng cho những kỳ nghỉ lớn khác như Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương hay dịp 30/4 – 1/5. Vì vậy, xét về mặt quyền lợi tài chính thuần túy, việc nghỉ sau lễ thực sự mang lại lợi ích rõ ràng so với việc dừng hợp đồng ngay trước kỳ nghỉ.

Tuy nhiên, việc chọn thời điểm nghỉ việc không chỉ nằm ở bài toán một ngày lương lễ. Trong thực tế, câu chuyện rộng hơn nhiều. Thứ nhất, người lao động cần tuân thủ thời gian báo trước theo từng loại hợp đồng. Một số trường hợp nôn nóng “né” dịp lễ để được nhận lương có thể dẫn đến vi phạm thời hạn báo trước, từ đó làm phát sinh những tranh chấp không đáng có hoặc bị giữ lại một phần quyền lợi.

Thứ hai, thưởng Tết hay các khoản phúc lợi cuối năm cũng là vấn đề người lao động cần cân nhắc. Nhiều doanh nghiệp chỉ chi thưởng cho những người vẫn đang làm việc tại thời điểm phát thưởng. Nếu nghỉ quá sớm, người lao động có thể mất cơ hội nhận khoản tiền lớn hơn nhiều so với lương một ngày lễ.

Ngược lại, cũng có nơi tính thưởng theo thời gian đóng góp trong năm, không phụ thuộc thời điểm nghỉ việc. Việc nắm rõ chính sách nội bộ của doanh nghiệp là cách tốt nhất để đưa ra quyết định có lợi.

Một yếu tố khác thường ít được nhắc đến nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn, đó là sự trọn vẹn trong hành trình nghề nghiệp. Với những người đã gắn bó lâu năm, việc hoàn thành trách nhiệm trước khi rời đi giúp họ cảm thấy nhẹ lòng, nhất là khi chuẩn bị trở về quê nhà. Đó cũng là cách giữ gìn mối quan hệ tích cực với công ty cũ, điều có thể hữu ích nếu sau này họ muốn quay lại thị trường lao động.

Như vậy, câu hỏi “nghỉ trước hay sau Tết thì lợi hơn” không có một đáp án chung cho tất cả. Nếu mục tiêu là tối ưu lương ngày lễ, nghỉ sau kỳ nghỉ chắc chắn mang lại lợi ích rõ ràng. Nếu muốn giữ thưởng Tết, người lao động cần cân nhắc thời điểm chi thưởng của doanh nghiệp. Còn nếu ưu tiên sức khỏe, gia đình hoặc mong muốn bước sang một giai đoạn mới nhẹ nhàng hơn, thời điểm hợp lý nhất sẽ là khi họ cảm thấy sẵn sàng.

Dù lựa chọn ra sao, điều quan trọng nhất là người lao động hiểu rõ quyền lợi của mình, thông báo nghỉ việc đúng quy định và chọn thời điểm phù hợp nhất với hoàn cảnh cá nhân. Một quyết định đúng lúc sẽ giúp hành trình mới bắt đầu bằng sự thanh thản, không vướng bận, đặc biệt trong những ngày đầu năm đầy ý nghĩa.