Nghi vấn thiếu nữ 17 tuổi dàn cảnh nhảy cầu tự tử

Ngày 10/6, Công an thị trấn U Minh, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) xác nhận vừa làm rõ chiêu trò dàn cảnh tự tử của một cô gái, để trục lợi. Trước đó, ngày 9/6, Công an thị trấn U Minh nhận được thông tin một thiếu nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử, liền có mặt can ngăn, động viên nên người này từ bỏ ý định tiêu cực của mình.



Đối tượng tại cơ quan Công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, thiếu nữ khai tên là Nguyễn Ngọc Lan (SN 2005, ngụ Bình Dương). Sở dĩ Lan có ý định tự tử là do bị bạn trai “lừa tình” và tiền.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an xác định cô gái này quê ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, không phải ở tỉnh Bình Dương. Biết không thể qua mặt cơ quan chức năng, người này thừa nhận đã sử dụng chiêu trò trên ở một số địa phương trong tỉnh Cà Mau, nhằm lợi dụng tình thương của người dân để xin tiền...