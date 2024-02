Sáng 7/2, tờ Pagesix đưa tin nam ca sĩ kiêm rapper đình đám Drake hiện chiếm sóng mạng xã hội vì nghi vấn lộ clip sex trên máy bay riêng trị giá 200 triệu USD (5.365 tỷ đồng). Đáng nói, chi tiết chiếc giường xuất hiện trong clip na ná với chiếc trên máy bay riêng của nam ngôi sao người Canada.

Streamer nổi tiếng Adin Ross đã gửi 1 tin nhắn thoại cho nam ca sĩ đình đám với nội dung như sau: “Anh thật may mắn vì có giọng hát thiên phú, được là chính mình và từng đứng vị trí đầu tiên. Và anh cũng thật may mắn vì có **”. Theo lời streamer, Drake không phủ nhận nghi vấn lộ clip nóng và chỉ gửi hàng loạt emoji mặt cười. Động thái này của nam nghệ sĩ sinh năm 1986 khiến công chúng không khỏi hoang mang. Bên cạnh đó, Adin Ross còn ám chỉ việc Drake có thể sẽ sử dụng lời nhắn thoại của mình cho phần intro trong album tiếp theo.

Clip nghi Drake lộ clip nóng đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mới đây. Đáng nói, chiếc giường xuất hiện trong clip...

... na ná chiếc trên máy bay riêng của nam ngôi sao

Drake hiện chiếm sóng mạng xã hội vì tin đồn bị phát tán clip sex

Papesix nhận định chưa thể kết luận Drake là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm nếu chỉ dựa vào động thái nói trên. Đến nay, nam ca sĩ 8X vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn lộ video nhạy cảm.

Drake là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất người Canada gốc Ả Rập. Nam nghệ sĩ sớm gặt hái thành công ngay từ EP đầu tiên khi ca khúc Best I Ever Had lọt hẳn vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Từ đó đến nay, Drake tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc thế giới bằng loạt bản hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng. Năm 2021, Drake lọt top 10 nghệ sĩ có thu nhập khủng nhất làng nhạc thế giới do tạp chí Billboard công bố.

Nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit vang danh thế giới

Nguồn: Pagesix