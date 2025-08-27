HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghi vấn nam thanh niên ở TP HCM tử vong vì lỗ thông hơi phòng trọ bị bịt kín

Anh Vũ |

Thấy phòng trọ đóng kín đã 2 ngày, người ở trọ sinh nghi nên phá cửa thì thấy nam thanh niên nằm bất động.

Ngày 27-8, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ phát hiện 1 nam thanh niên tử vong trong phòng trọ.

Nghi vấn nam thanh niên tử vong TP HCM do lỗ thông hơi phòng trọ bị bịt kín - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện vụ việc.

Vào tối 26-8, người ở trọ sống ở đường số 8, phường Thủ Đức nhận thấy một phòng trọ đã khóa cửa 2 ngày có dấu hiệu nghi vấn nên gọi chủ trọ kiểm tra.

Chủ trọ đến gọi nhiều lần song không có phản hồi nên phá cửa thì phát hiện nam thanh niên thuê trọ đã nằm bất động trên nền nhà.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng y tế đến hiện trường, xác định nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân tên L.M.T (23 tuổi, quê tỉnh Bình Định cũ). Nguyên nhân tử vong có thể do ngạt khói. Phòng trọ cho thấy căn phòng bịt kín các lỗ thông hơi, bên trong có lò nướng bằng than.

Công an TP HCM

thanh niên

phòng trọ

