Nghi vấn nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu Thanh Trì, nhói lòng nhìn xe máy, giày để lại trên thành cầu

Cách đây ít giờ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết chia sẻ nghi vấn một nam thanh niên nhảy cầu Thanh Trì (Hà Nội). Các bài đăng kèm theo hình ảnh chụp xe máy, giày và ví nghi là của nam thanh niên để lại trên cầu. Một vài người dân đã báo lực lượng chức năng.



Thông tin trên báo Lao động cho biết, ngay khi nhận tin báo nghi có người nhảy cầu Thanh Trì, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Hình ảnh chiếc xe máy, đôi giày, ví tiền nghi của người nhảy cầu để lại khiến cư dân mạng xót xa.

Tại nơi xảy ra sự việc, trên mặt cầu Thanh Trì (hướng từ Lĩnh Nam sang Gia Lâm) có một chiếc xe máy không biển kiểm soát cùng một số đồ vật như giày và điện thoại nghi là của người nhảy cầu. Lực lượng chức năng đã tổ chức rà lưới dưới đáy sông, kiểm tra khu vực gầm cầu tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng đồng thời khai thác thông tin từ người tự nhận là người quen của nạn nhân có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định người gặp nạn là Nguyễn H.Q. (SN 2003, trú tại Gia Lâm, Hà Nội).

Đến khoảng 19 giờ tối 9/3, các đơn vị chức năng và người dân làm nghề thuyền chài tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân.