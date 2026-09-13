Nghi vấn mỹ nhân SN 1998 và Johnny Trí Nguyễn “toang”

Nghi vấn cả hai “đường ai nấy đi” đang được dư luận quan tâm.

Kalli Nguyễn, tên thật là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1998. Cô từng là hot girl được biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, từng được một số trang truyền thông Trung Quốc nhắc đến với danh xưng “nữ thần dương cầm”. Hiện tại, Kalli là chủ một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM, đồng thời theo đuổi đam mê hội họa.

Dạo gần đây, Kalli Nguyễn gây chú ý nhiều hơn khi liên tục xuất hiện bên Johnny Trí Nguyễn. Cả hai từng sánh đôi tại một số sự kiện, đăng ảnh chụp chung và có những khoảnh khắc khá thân thiết. Những động thái này khiến Kalli được xem là “bạn gái tin đồn” của nam diễn viên, dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Cặp đôi vướng nghi vấn chia tay.

Song, mới đây cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” khi từ khoảng đầu tháng 9 đến nay, khi Johnny Trí Nguyễn liên tục xuất hiện bên một cô gái khác tại các sự kiện và các buổi cinetour.

Cả hai đi cùng nhau, nắm tay, chụp ảnh khá thân mật. Johnny Trí Nguyễn còn chủ động chụp ảnh cho cô gái này, ngồi cạnh nhau tại các sự kiện. Cô gái này cũng đăng tải hình ảnh chụp chung với nam diễn viên trên trang cá nhân trong nhiều sự kiện, đời thường,..

Ảnh: Đại Minh Tinh.

Johnny Trí Nguyễn cùng một cô gái khác đi sự kiện, nắm tay. Ảnh: FBNV.

Cả hai đều không xác nhận mối quan hệ với đối phương.

Đáng nói, chỉ vài ngày trước đó, gần nhất là vào ngày 25/8 - buổi công chiếu Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh diễn ra tại TPHCM và cinetour ngày 26/8, Johnny Trí Nguyễn vẫn xuất hiện cùng Kalli Nguyễn và có những khoảnh khắc thân thiết trước ống kính.

Kalli Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn hôm 25/8. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.

Chỉ một ngày sau đó, cả hai vẫn đi cinetour với nhau. Ảnh: Ở đây có suộc.

Thời điểm này, trả lời truyền thông, Johnny Trí Nguyễn không phủ nhận chuyện có tình yêu mới song từ chối việc công khai bạn gái. Anh cho biết từ trước đến nay chưa bao giờ công khai chuyện đời tư nên lần này cũng không ngoại lệ.

Khi một số cư dân mạng cũng tìm đến trang cá nhân của Kalli Nguyễn để hỏi về cô gái thường xuyên xuất hiện bên Johnny Trí Nguyễn thời gian gần đây, cũng như mối quan hệ hiện tại của cô và nam diễn viên. Tuy nhiên, Kalli không trực tiếp trả lời những câu hỏi này. Song, cô “thả tim” một số bình luận của cư dân mạng để lời nhắn mong cô sớm tìm được người mới yêu thương mình hay những bình luận nhắc đến chuyện chia tay.

Cô "thả tim" các bình luận nói chia tay, mong những điều tốt đẹp hơn sẽ tới. Ảnh chụp màn hình.

Chưa dừng lại ở đó, một số “camera chạy bằng cơm” còn phát hiện Kalli Nguyễn đã gỡ hình ảnh chụp chung với Johnny Trí Nguyễn từng đăng trên Instagram, đồng thời không còn theo dõi nam diễn viên trên các nền tảng mạng xã hội. Johnny Trí Nguyễn cũng tương tự.

Những thay đổi này càng khiến nghi vấn cả hai đã chia tay được cư dân mạng bàn tán nhiều hơn.

Dù vậy, đây mới chỉ là những đồn đoán trên mạng xã hội. Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn chưa lên tiếng.

Trước khi vướng nghi vấn chia tay, chuyện tình cảm giữa Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn đã được chú ý từ khoảng tháng 4/2026, sau khi hai người cùng xuất hiện tại một buổi công chiếu phim ở TP.HCM.

Kalli Nguyễn sau đó nhiều lần đăng ảnh chụp chung, xuất hiện tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn và đồng hành cùng nam diễn viên trong một số hoạt động. Tháng 6, cô còn tham dự và đăng bài giới thiệu giải đấu GMA - Thần Võ Việt Nam do Johnny Trí Nguyễn sáng lập.

Dù thường xuyên xuất hiện thân thiết, cả hai chưa từng chính thức xác nhận quan hệ yêu đương.

Johnny Trí Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974, là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim hành động Việt Nam. Anh từng được xem là một trong những ngôi sao võ thuật ăn khách của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình nam tính, phong độ cùng khả năng võ thuật. Anh để lại ấn tượng qua hàng loạt dự án như Dòng Máu Anh Hùng, Nụ Hôn Thần Chết, Bẫy Rồng, Tèo Em,...

Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng hơn, chủ yếu dành thời gian cho võ thuật và tham gia các hoạt động cộng đồng. Dù đã bước sang tuổi trung niên, nam diễn viên vẫn duy trì cường độ tập luyện cao với nhiều bộ môn như võ thuật, bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội hay bắn súng.

Gần đây, anh tiếp tục gây chú ý khi trở lại với điện ảnh qua dự án Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đảm nhận vai trò diễn viên, chỉ đạo hành động và tham gia tuyển chọn một số vai diễn cho phim.