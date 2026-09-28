Nghi vấn hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo và Lý Đức chia tay

Hiện tại các từ khóa liên quan đến Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo cũng đang lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo vốn là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý trong làng thể thao. Lý Đức là trung vệ thuộc lứa U23 Việt Nam, trong khi Thanh Thảo là nữ xạ thủ trẻ được biết đến qua các giải đấu trong nước và quốc tế. Chuyện tình của cả hai từng nhiều lần được dân mạng "bắt hint" qua những khoảnh khắc đời thường và tương tác trên mạng xã hội.

Lý Đức và Thanh Thảo (Ảnh: TTNV, Như Hoàn)

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những dấu hiệu mới trên trang cá nhân của cả hai lại khiến dân tình đặt câu hỏi về mối quan hệ hiện tại.

Mới nhất, Phạm Lý Đức đăng loạt ảnh tại Nhật Bản trong thời gian tham dự ASIAD 2026. Đáng chú ý, nam cầu thủ lựa chọn ca khúc Lạnh Từ Trong Tim (Quang Vinh ft Mr. Siro) làm nhạc nền cho bài đăng.

Ở phần bình luận, một số khán giả hỏi thăm về việc Lý Đức dùng nhạc suy và được nam cầu thủ đáp lại bằng icon mặt mếu. Anh cũng tương tác với khá nhiều bình luận khác dưới bài đăng.

Đáng chú ý, khi một tài khoản trực tiếp hỏi: "Anh chia tay chị xạ thủ rồi à mọi người", Lý Đức không đưa ra phản hồi. Chi tiết này nhanh chóng được dân mạng chú ý, đẩy những từ khóa liên quan đến tên hai người, trong đó có cụm "Phạm Lý Đức Phí Thanh Thảo chia tay", xuất hiện trong nhóm tìm kiếm được quan tâm trên mạng xã hội.

Bình luận phía dưới bài đăng của Phạm Lý Đức (Ảnh chụp màn hình)

Các tìm kiếm liên quan đến cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Về phía Phí Thanh Thảo, nữ xạ thủ vẫn cập nhật story cá nhân như thường lệ, chưa lên tiếng về những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm.

Một thay đổi khác cũng được cư dân mạng để ý nằm ở mục đăng lại trên TikTok của Thanh Thảo. Trước đây, tài khoản của cô từng có nhiều nội dung liên quan đến Lý Đức cũng như bóng đá. Hiện tại, các clip về Lý Đức đã không còn nữa, những nhân vật xuất hiện trong các nội dung được cô đăng lại có Tỉnh Bách Nhiên, Kim Seon Ho, Cristiano Ronaldo...

Ngoài ra, netizen cũng phát hiện ra Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo không theo dõi nhau trên Instagram. Tuy nhiên hành động này chưa được xác định xảy ra lúc nào, cả hai có follow nhau từ trước hay không.

Story mới nhất của Phí Thanh Thảo (Ảnh chụp màn hình)

Trước đây, phần đăng lại trên TikTok của Phí Thanh Thảo có nhiều video Lý Đức (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, các video về Lý Đức đã không còn nữa (Ảnh chụp màn hình)

Cặp đôi không theo dõi nhau trên Instagram (Ảnh chụp màn hình)

Đến hiện tại, cặp đôi chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến nghi vấn rạn nứt này.

Chuyện tình của Phạm Lý Đức và Phí Thanh Thảo được cho là bắt đầu từ sau SEA Games 33 tại Thái Lan. Trong trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 18/12/2025 trên sân Rajamangala, Thanh Thảo bất ngờ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi ấn tượng với cầu thủ nào nhất, nữ xạ thủ thẳng thắn nói cô "thích cầu thủ số 3" - số áo khi đó thuộc về trung vệ Phạm Lý Đức. Sau đó, cư dân mạng liên tục phát hiện những tương tác giữa Lý Đức và Thanh Thảo tên MXH.

Đến đầu tháng 2/2026, mối quan hệ càng được chú ý khi Thanh Thảo từng đăng một bức ảnh nắm tay Lý Đức trên Instagram story rồi nhanh chóng xóa. Dù bài đăng biến mất, hình ảnh đã được dân mạng chụp lại và chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Thanh Thảo từng đăng story này rồi xóa đi (Ảnh chụp màn hình)

Dù không đăng ảnh chụp chung song Phí Thanh Thảo vẫn thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ Lý Đức tại Vleague. Mỗi lần xuất hiện cô đều gây chú vì visual nổi bật, làn da trắng phát sáng.

Gần nhất, tháng 8/2026, team qua đường bắt gặp Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức đi cà phê cùng nhau. Trong bức ảnh, Phí Thanh Thảo ngồi đối diện Lý Đức. Cả hai ăn mặc khá đơn giản, đều đang tập trung vào điện thoại mà không có nhiều tương tác với nhau.

Phí Thanh Thảo đi cổ vũ Lý Đức thi đấu (Ảnh: FPT Play)

Cặp đôi được "team qua đường" bắt gặp vào thág 8/2026 vừa qua (Ảnh chụp màn hình)

(Tổng hợp)