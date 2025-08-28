Nghi vấn hai radar S-300, hai oanh tạc cơ Su-24 Nga bị bắn trúng

Hệ thống S-300. (Ảnh: Pravda)

Theo hãng thông tấn Pravda , hai thiết bị bị phá hủy là radar 76N6 và 30N6.

76N6 là radar phát hiện mục tiêu ở độ cao trung bình và cao, một phần của hệ thống S-300. 30N6 là radar theo dõi mục tiêu, cho phép vận hành các tên lửa đất-đối-không của hệ thống này.

Ngoài ra, hai máy bay ném bom Su-24 cũng có khả năng đã bị trúng đạn.

“Điều này được chứng minh bằng vết cháy tại vị trí của các thiết bị vốn tập kết tại đó trong một thời gian dài nhưng đã biến mất sau cuộc tấn công”, các nhà phân tích của OSINT cho biết.

Các cơ sở khác được cho là cũng bị hư hại. Dữ liệu vệ tinh đã xác nhận điều này.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm radar của hệ thống phòng không S-500 Prometheus ở Crimea. Trạm radar này được thiết kế để phát hiện các mục tiêu đạn đạo, mục tiêu siêu vượt âm, mục tiêu tàng hình, vệ tinh quỹ đạo thấp và các mục tiêu khí động học có khả năng cơ động cao.