Nghị vấn danh tính mỹ nhân mắc bệnh "mẹ thiên hạ" hành xác cả showbiz, khiến ai cũng chướng mắt

Showbiz Trung Quốc đang dậy sóng trước bài viết tố cáo 1 nữ diễn viên họ Châu mắc bệnh ngôi sao, thích làm mẹ thiên hạ, không xem ai ra gì. Theo người tố cáo, mỹ nhân này luôn có những đòi hỏi vô lý, hành xác người khác khiến ai cũng phát hãi khi làm việc chung. Người đẹp này cấm đoàn phim bật điều hòa dù quay phim vào hè, xung quanh đều là đèn cao áp công suất lớn. Nữ diễn viên cũng bị ám ảnh sạch sẽ quá mức như bắt mọi người phải mang bọc giày khi vào xe của cô, hạn chế tiếp xúc kể cả nắm tay với bạn diễn. Không chỉ vậy, sao nữ này còn có thói bắt nạt người quá đáng. Cô từng chửi vào mặt diễn viên họ Đồng nặng lời đến mức khiến đàn chị uất ức bật khóc. Tại Trung Quốc, với việc chảnh chọe và hách dịch có tiếng, mỹ nhân tên Châu bị gọi là “Thái thượng hoàng của đoàn phim”.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, cư dân mạng cho rằng Châu Y Nhiên chính là người đẹp hành xử lồi lõm đang bị tố cáo ầm ĩ trên mạng. Châu Y Nhiên từng đóng chung với Đồng Dao trong bộ phim Thời Gian Có Em. Đây cũng là phim duy nhất có nữ diễn viên họ Châu và họ Đồng hợp tác với nhau. Không chỉ vậy, theo tờ Sohu tìm hiểu được, chính quản lý nghệ sĩ Lương Nghiễn là người đi xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho gà cưng của mình. Đáng chú ý, trong dàn nghệ sĩ ký hợp đồng với Lương Nghiễn chỉ có 1 mình Y Nhiên mang họ Châu.

Thông tin cá nhân của Châu Y Nhiên trùng khớp hoàn toàn với mỹ nhân họ Châu đang bị tố cáo hành xử như mẹ thiên hạ trong showbiz

Châu Y Nhiên sinh năm 1996. Cô vào showbiz đóng phim từ năm 2018. Sau 7 năm vào nghề, người đẹp này không có thành tích nghệ thuật nào quá nổi bật. Tuy nhiên, theo tờ 163, tài nguyên phim ảnh của Châu Y Nhiên rất đáng kinh ngạc.

Dù là diễn viên hạng B, Châu Y Nhiên lại góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình giờ vàng được giới phê bình đánh giá cao, hợp tác với các ngôi sao hạng A. Cô từng đóng vai nữ phụ trong phim A Lại Thái Của Tôi - tác phẩm được đề cử rất nhiều giải thưởng truyền hình, do Mã Y Lợi đóng chính. Thậm chí Châu Y Nhiên dù chỉ là nữ phụ thứ 2 nhưng lại "đè phiên" Vu Thích - người đang rất hot với thành công của phim điện ảnh Phong Thần. Hay như trong Tứ Phương Quán - bộ phim nam chủ đầu tiên của Đàm Kiện Thứ sau khi nổi đình nổi đám, Châu Y Nhiên đã được trao vai nữ chính. Khi đó, có thông tin cho biết Châu Y Nhiên đã đi cửa sau để tăng thêm đất diễn.

Không chỉ truyền hình, tài nguyên điện ảnh của Châu Y Nhiên cũng rất mạnh. Cô từng đóng nữ phụ trong phim Lướt Qua Biển Giận của đạo diễn danh tiếng Tào Bảo Bình, nữ chính trong phim Báu Vật Vô Giá cùng Ảnh đế Trương Dịch, đóng cặp với Tiêu Chiến trong Đắc Tiên Cẩn Chế. Tờ Sohu nhận xét Châu Y Nhiên sở hữu tài nguyên nghệ thuật "nghịch thiên" trong showbiz.

Là mỹ nhân hạng B, nhưng Châu Y Nhiên lại đóng toàn phim lớn, hợp tác với các ngôi sao hạng A

Theo tìm hiểu của QQ, người trong giới dù rất ghét bỏ Châu Y Nhiên, nhưng không ai dám đụng vào vì nữ diễn viên 9X này có gia thế khủng. Trước đây, Châu Y Nhiên từng mâu thuẫn với công ty quản lý cũ. Không nhún nhường, nữ diễn viên dứt áo ra đi và nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Thậm chí, người đẹp còn từng tuyên bố từ bỏ cát-xê 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng) của mình trong 1 dự án vì thấy bản thân làm chưa tốt. Với 1 diễn viên hạng B, đây là số tiền thù lao tương đối cao, nhưng Châu Y Nhiên lại chẳng cần. Điều này cho thấy tiềm lực kinh tế dư dả, xem việc hoạt động showbiz như cưỡi ngựa xem hoa của ngôi sao sinh năm 1996.

Châu Y Nhiên có gia thể khủng, cho nên dù cô càn quấy cũng không ai trong showbiz dám đụng vào

Trước nghi vấn mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng, Châu Y Nhiên chưa lên tiếng phản hồi. Trên mạng xã hội, không ít khán giả đã tràn vào trang cá nhân bày tỏ sự chướng mắt với thái độ hành xử thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đồng nghiệp của Châu Y Nhiên. Nhiều người cho rằng nếu mỹ nhân này muốn làm công chúa thì có thể giải nghệ sớm để về nhà làm công chúa của bố mẹ, chứ không nên ở lại showbiz hành xác người khác.

Nguồn: Sina, Sohu