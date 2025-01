Ngày 2/1, trả lời Báo điện tử VTC News, lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xác nhận, phòng Nội vụ huyện đã có báo cáo về trường hợp ông Hoàng Kim Dũng, Chỉ huy trưởng quân sự xã Hưng Yên Nam chưa tốt nghiệp THPT.

"Phòng GD-ĐT đã có báo cáo gửi lãnh đạo huyện và phòng chức năng. Hiện vụ việc đang chờ kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên" , lãnh đạo phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên chia sẻ.

Ảnh minh họa

Theo hồ sơ lưu trữ tại phòng Nội vụ huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), ông Hoàng Kim Dũng (SN 11/12/1986), đã trúng tuyển công chức Chỉ huy quân sự xã năm 2016. Trong hồ sơ lưu giữ có bằng tốt nghiệp THPT mang tên Hoàng Kim Dũng, học sinh trường THPT Thái Lão, đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 2/6/2004. Số hiệu bằng 4340474/PT do Sở GD-ĐT Nghệ An cấp ngày 15/10/2004.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc xác minh, ngày 5/12/2024 Sở GD-ĐT Nghệ An đã có công văn khẳng định trong danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT khóa thi 2004 tại Hội đồng thi tỉnh Nghệ An không có tên Hoàng Kim Dũng.

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp THPT cho Hoàng Kim Dũng (SN 11/12/1986, nơi sinh Hưng Nguyên, Nghệ An, học sinh Trường THPT Thái Lão).

Hiện huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang vào cuộc, xử lý theo quy định.