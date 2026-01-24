Nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sớm bằng phép năm có được hưởng lương?

Ảnh minh họa.

Anh Vũ Tiến Định (ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) cho biết quãng đường di chuyển về quê dài trong khi thời gian nghỉ Tết theo quy định không nhiều. Vì vậy, anh dự tính về quê sớm trước Tết Nguyên đán 2026 để kịp sum họp cùng gia đình, đồng thời tránh áp lực đi lại vào cao điểm cuối năm.

Anh Định vẫn còn ngày nghỉ phép năm và mong muốn sử dụng số ngày phép này để nghỉ trước Tết. Tuy nhiên, anh băn khoăn việc nghỉ Tết sớm bằng phép năm có được hưởng nguyên lương hay sẽ bị xem là nghỉ không lương.

Theo Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, điểm b, khoản 1 Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về "Nghỉ lễ, Tết" nêu rõ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 5 ngày trong dịp Tết Âm lịch. Đây là thời gian nghỉ Tết bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm đầy đủ quyền lợi tiền lương cho người lao động.

Nhưng đối với thời gian nghỉ trước lịch nghỉ Tết chính thức, pháp luật quy định và phân biệt rõ theo từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp thứ nhất, nếu người lao động chủ động xin nghỉ trước Tết và sử dụng số ngày nghỉ phép năm còn lại, thì căn cứ Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về việc "Nghỉ hằng năm". Cụ thể, người lao động được nghỉ hằng năm với số ngày tùy theo loại công việc mà vẫn được hưởng nguyên lương, trường hợp chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Do đó, dựa vào quy định trên mặc dù pháp luật không quy định rõ có được sử dụng ngày nghỉ hằng năm để được nghỉ Tết sớm hay không nhưng pháp luật cho phép người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về nguyện vọng của mình.

Trường hợp thứ hai, nếu người lao động đã sử dụng hết ngày nghỉ phép năm nhưng vẫn nghỉ trước Tết, thì những ngày nghỉ này không được hưởng lương, trừ khi doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ riêng hoặc có thỏa thuận khác có lợi hơn cho người lao động.

"Đối chiếu với trường hợp của anh Định, nếu anh xin nghỉ Tết sớm bằng cách sử dụng số ngày nghỉ phép năm còn lại và được doanh nghiệp chấp thuận, thì những ngày nghỉ trước Tết vẫn được hưởng nguyên lương, hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành" - luật sư Trương Văn Tuấn thông tin.

Người lao động làm thêm vào ngày Tết Nguyên đán được trả lương như thế nào?

Một số người lao động cũng băn khoăn, trong trường hợp người lao động làm thêm vào ngày Tết Nguyên đán, thì việc trả lương thế nào. Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, việc trả lương như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Theo đó, người lao động làm việc vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương tết có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông báo số 9441/TB-BNV năm 2025 về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026. Theo thông báo này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội được nghỉ Tết Âm lịch 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Thời gian nghỉ kéo dài từ thứ hai ngày 16/2/2026 đến hết thứ sáu ngày 20/2/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Đối với người lao động không thuộc nhóm đối tượng nêu trên, người sử dụng lao động được chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, bảo đảm đủ số ngày nghỉ theo quy định...



