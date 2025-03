Hôm 16/3, chính trị gia Pháp Raphael Glucksmann phát biểu tại hội nghị đảng Place Publique: " Trả lại cho chúng tôi tượng Nữ thần Tự do. Chúng tôi sẽ nói với những người Mỹ chọn đứng về phía bạo chúa, những người Mỹ sa thải nhà nghiên cứu vì yêu cầu tự do khoa học: Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi".

Ông Publique nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi tặng nó cho các bạn như một món quà, nhưng rõ ràng các bạn xem thường nó. Bởi vậy, bức tượng tốt hơn nên trở về nhà".

Tượng Nữ thần Tự do đặt tại thành phố New York (Mỹ).

Tượng Nữ thần Tự do được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Frederic Auguste Bartholdi và xây dựng bởi Gustave Eiffel. Đây là quà của nhân dân Pháp gửi tặng nước Mỹ nhân lễ kỷ niệm 100 năm giành độc lập.

Tượng cao 46m, đầu đội vương miện có 7 gai, tượng trưng cho hào quang mặt trời chiếu rọi thế giới, tay cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã, xiềng xích bị gãy nằm ở chân trái, biểu thị việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở Mỹ.

Ông Glucksmann là người ủng hộ trung thành của Ukraine và chỉ trích mạnh mẽ sự thay đổi gần đây liên quan chiến sự Nga - Ukraine do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Nghị sĩ Glucksmann cũng nhắm vào hoạt động cắt giảm nhân sự viện nghiên cứu ở Mỹ.

Sau khi làm cố vấn cho cựu Tổng thống Gruzia MikhailSaakashvili trong hơn 5 năm, ông Glucksmann đã tham gia vào cuộc đảo chính Maidan ở Kiev hồi năm 2013. Ông cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo EU, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine vì hỗ trợ "không đủ" cho Kiev.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump thúc đẩy hàng loạt hoạt động cải cách cơ quan chính phủ Mỹ nhằm loại bỏ chi tiêu lãng phí. Bên cạnh việc phát động đàn áp nhập cư bất hợp pháp và ngăn chặn sáng kiến viện trợ nước ngoài không phù hợp với chính sách "Nước Mỹ là trên hết", những sắc lệnh hành pháp của ông Trump cũng nhắm vào khoản tài trợ liên bang dành cho nghiên cứu khí hậu và nghiên cứu giới tính.