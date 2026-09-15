Phó nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Andrei Zhuravlev tuyên bố chỉ cần hai lữ đoàn Nga là đủ để chiếm được Warsaw.

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Theo báo Gazeta.RU, tuyên bố được nghị sĩ Zhuravlev đưa ra khi bình luận về những lời đe dọa của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đối với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Vị đại biểu đã so sánh tuyên bố của Ngoại trưởng Sikorski với lời lẽ của Adolf Hitler (trở thành Thủ tướng Đức năm 1933).

Tuy nhiên, ông Zhuravlev bày tỏ quan điểm rằng phản ứng thực sự của Ba Lan trước nguy cơ leo thang quan hệ với Nga sẽ khác với những lời lẽ hiếu chiến của vị bộ trưởng này.

"Tôi chắc chắn rằng chỉ cần một chiếc máy bay chiến đấu của Nga bay đến gần không phận Ba Lan là đủ để ông Sikorski thay đổi ý định", nghị sĩ Zhuravlev nói.

Ông Zhuravlev cũng đưa ra đánh giá rất gay gắt về năng lực quân sự của chính Ba Lan, đồng thời nhận xét rằng trên thực tế chính quyền nước này "không mạnh lắm".

"Rất khó có ai nghi ngờ rằng hai lữ đoàn của chúng ta là đủ để chiếm được Warsaw", ông Zhuravlev nhận định.

Ngày 13/9, Ngoại trưởng Sikorski kêu gọi NATO tiến hành "các cuộc tập trận mang tính quyết liệt" gần khu vực Kaliningrad.

Ông này lưu ý Ba Lan đang theo dõi sát sao tình hình ở khu vực của Nga, và cho rằng "hầu như không có binh lính" nào ở khu vực Kaliningrad.

Đáp lại, Thư ký báo chí của tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang làm mọi điều cần thiết để bảo vệ khu vực Kaliningrad.

Trước đó, Thống đốc vùng Kaliningrad đã tuyên bố khu vực này sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Ngay trước khi Ngoại trưởng Sikorski kêu gọi NATO tiến hành tập trận gần Kaliningrad, Ba Lan công khai tìm cách xây dựng khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở tầm bắn hơn 1.000km nhằm vào đối thủ.

Nước này đang xem xét máy bay không người lái tấn công, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo như những phương tiện khả thi.

Điều này được Thiếu tướng Grzegorz Potszuski, Trưởng ban Kế hoạch và Lập chương trình của Lực lượng vũ trang Ba Lan, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Defense24.

Theo ông Potszuski, hiện nay lực lượng mặt đất Ba Lan có thể tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở cự ly 300km bằng tên lửa ATACMS của Mỹ và CTM-290 của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã cho thấy cần phải sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao ở khoảng cách xa hơn nhiều.

Điều đáng chú ý là ngoài các hệ thống đặt trên mặt đất, Lực lượng vũ trang Ba Lan cũng sẽ nhận được tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay.

Vào tháng 5/2024, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký hợp đồng mua vài trăm tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM-ER của Mỹ.

Tướng Potszuski nói thêm, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan đang xây dựng học thuyết về nhiệm vụ tấn công chính xác tầm xa.

Học thuyết này sẽ xác định nguyên tắc để tạo ra năng lực cần thiết, cũng như hình thành yêu cầu đối với ngành công nghiệp quốc phòng về các hệ thống vũ khí đầy triển vọng cho Quân đội Ba Lan.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Ba Lan không có kế hoạch thành lập thêm những đơn vị quân đội mới.

Thay vào đó, các đơn vị chuyên biệt sẽ được hình thành trong cấu trúc hiện có, và năng lực của họ sẽ được tăng cường dần cho đến khi đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ.

Song song với đó, Ba Lan đang phân tích tính khả thi và tiềm năng phát triển các hệ thống tấn công không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Nước này có thể thực hiện những dự án liên quan một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng minh nước ngoài.

Ngoài việc phát triển vũ khí tấn công, Ba Lan cũng cần tạo lập năng lực trinh sát cần thiết để xác định mục tiêu, tọa độ và đánh giá kết quả cuộc tấn công khi quan hệ với Nga không ngừng tăng nhiệt.