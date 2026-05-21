Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga - ông Leonid Slutsky.

"Chủ tịch EC đã ra tín hiệu về ý định tăng cường sườn phía Đông. Điều này có nghĩa là tăng chi tiêu quân sự và quân sự hóa châu Âu nhanh hơn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một căn cứ khủng bố chống Nga trên lãnh thổ các nước Baltic", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do Nga - ông Leonid Slutsky nhận định.

Nghị sĩ này tiếp tục nói thêm, EC đã phớt lờ thực tế máy bay không người lái (UAV) được phát hiện ở các nước Baltic xuất phát từ Ukraine.

Theo lời ông Slutsky, các hoạt động chuẩn bị quân sự trong khu vực có thể leo thang thành Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Trước đó, Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đưa tin, Ukraine đã thuyết phục Latvia sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành một chiến dịch quân sự bằng UAV chống lại Nga.

Trong một bài đăng trên X, Chủ tịch EC von der Leyen mô tả bình luận này là "hoàn toàn không chấp nhận được" và "có một mối đe dọa đối với toàn bộ liên minh của chúng ta".