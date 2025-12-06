Hai người sống sót sau vụ tấn công đầu tháng 9 của Mỹ vào một tàu bị cáo buộc là chở ma túy ở vùng Caribe đã giơ cao tay qua đầu và vẫy tay trước khi thiệt mạng trong cuộc tấn công thứ 2.

Một trong những nguồn tin cho biết hành động này có thể được hiểu là những người sống sót đang kêu cứu hoặc cố gắng vẫy tay để ngăn chặn một cuộc tấn công khác.

Theo một đoạn video ghi lại cảnh tượng này được trình chiếu cho các thượng nghị sĩ tại Washington, hai người đàn ông sống sót sau cuộc không kích của Mỹ vào một chiếc thuyền bị nghi buôn lậu ma túy ở vùng Caribe đã bám chặt vào xác tàu trong một giờ trước khi bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công thứ hai.

Những người đàn ông này cởi trần, không vũ trang và không mang theo thiết bị liên lạc vô tuyến hay thiết bị liên lạc nào khác. Họ dường như cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, theo The Guardian.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lực lượng Mỹ có thể đã vi phạm các luật xung đột vũ trang.

Chiến dịch ngày 2/9 là chiến dịch đầu tiên trong số hơn 20 cuộc tấn công của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy những tháng gần đây.

Chiến dịch này cũng vấp phải chỉ trích cho rằng không có cơ sở pháp lý. Quân đội cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, bao gồm 11 người vào ngày 2/9.

Tuần trước, một báo cáo được đưa ra cho thấy quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo vào tàu, khiến hai người sống sót sau cuộc tấn công ban đầu thiệt mạng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã xác nhận có một cuộc tấn công thứ hai, nhưng lập luận rằng nó là hợp pháp và cần thiết.

Các thành viên Quốc hội đã xem một đoạn video về các cuộc tấn công — bao gồm cả cuộc tấn công khiến hai người sống sót thiệt mạng - trong phiên điều trần kín hôm thứ Năm với chỉ huy chiến dịch, Đô đốc Mitch Bradley, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp không thống nhất với nhau về diễn biến này.

Dân biểu Dân chủ Jim Himes của bang Connecticut cho rằng những người sống sót dường như "trong tình trạng nguy kịch rõ ràng mà không có bất kỳ phương tiện di chuyển nào", gọi đó là "một trong những điều đáng lo ngại nhất". Trong khi đó, hượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton của bang Arkansas cáo buộc tàu chở ma túy và 4 cuộc tấn công vào ngày 2/9 là "hoàn toàn hợp pháp và cần thiết".

Tổng thống Trump hôm thứ Tư cho biết ông ủng hộ việc công bố video ghi lại các cuộc tấn công cho công chúng. "Tôi ủng hộ quyết định đánh chìm các tàu này", ông nói thêm.

Ngày 4/12, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo đã tấn công một tàu nhỏ nghi chở ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương, làm 4 người thiệt mạng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quân sự được triển khai trở lại sau gần 3 tuần tạm dừng.

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Chiến dịch này đã khiến 87 người thiệt mạng.