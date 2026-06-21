Nghị sĩ Mỹ thúc đẩy dùng tài sản đóng băng của Nga mua vũ khí cho Ukraine

Việc sử dụng nguồn tài sản đóng băng của Nga nhằm mua vũ khí cho Ukraine sẽ được xúc tiến trong thời gian tới.

Các thượng nghị sĩ Mỹ Tim Kaine, John Cornyn, Chris Coons, Roger Wicker, Chuck Grassley và Sheldon Whitehouse đã đệ trình một dự luật cho phép Ukraine sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí.

Thông tin này được công bố chính thức trên trang web của Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine.

Dự luật mới mở rộng phạm vi của luật REPO đã được thông qua.

Hiện tại, luật REPO cho phép các khoản tiền của Nga bị đóng băng tại Mỹ chỉ được sử dụng cho viện trợ nhân đạo và kinh tế, cũng như tái thiết Ukraine và đóng góp vào các quỹ phục hồi quốc tế.

Hai Thượng nghị sĩ Chuck Grassley và Sheldon Whitehouse nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho nhu cầu quân sự của Ukraine sẽ không cần đến ngân sách nhà nước hay tiền thuế của người dân Mỹ.

Khoảng từ 5 tỷ đến 7 tỷ USD thuộc quỹ đầu tư quốc gia, phần lớn thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, đang bị phong tỏa tại các tổ chức tài chính của Mỹ.

Vũ khí Mỹ sẽ được cung cấp rộng rãi hơn cho Ukraine khi dự luật dùng tài sản bị đóng băng của Nga được thông qua.

Trong bước đi mới nhất, công ty Textron Systems đã thông báo nhà máy sản xuất của họ ở Louisiana đã bắt đầu lắp ráp các xe bọc thép Mobile Strike Force Vehicle (MSFV), loại phương tiện đã bị ngừng chế tạo vào năm 2019.

Đặc biệt, Ukraine sẽ nhận được những chiếc xe này nhằm phục vụ nhu cầu chiến trường, MSFV là phiên bản cải tiến của xe bọc thép chở quân M1117 cổ điển.

Nguồn tiền cho dự án trước mắt vẫn do Ukraine và các đối tác châu Âu chi trả, nhưng nếu dự luật dùng tài sản bị đóng băng của Nga được thông qua, vũ khí Mỹ sẽ "ào ạt" chảy tới quốc gia Đông Âu này.