Nghị sĩ Mỹ đòi luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth vì tấn công Iran không qua Quốc hội

Minh Hạnh |

Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã đệ trình 6 điều khoản luận tội chống lại Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, cáo buộc ông phạm “hành vi sai trái nghiêm trọng”, bao gồm cả việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: Reuters)

Điều khoản luận tội đầu tiên cáo buộc ông Hegseth bắt đầu cuộc xung đột với Iran “mà không có tuyên bố chiến tranh hoặc sự cho phép cụ thể nào theo quy định của Quốc hội, đặt các thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ vào nguy cơ bị thương hoặc tử vong đáng kể và có thể dự đoán được”.

Một điều khoản khác quy trách nhiệm cho ông Hegseth về vụ tấn công vào một trường tiểu học của Iran ngày 28/2 - ngày mà Mỹ và Israel bắt đầu ném bom Iran - khiến ít nhất 170 người thiệt mạng, bao gồm cả học sinh và giáo viên.

Kết quả sơ bộ của cuộc điều tra quân sự mà Mỹ tiến hành cho thấy, một tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ dường như đã bắn trúng trường học do nhầm lẫn mục tiêu.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cũng bị cáo buộc “cho phép, dung túng hoặc không ngăn chặn việc sử dụng lực lượng quân sự theo cách không phù hợp với luật chiến tranh”, chẳng hạn như vụ tấn công vào trường học.

Ngoài ra, các nghị sĩ Dân chủ còn chỉ trích ông Hegseth về các cuộc tấn công kép - tấn công một mục tiêu hai lần - nhằm vào các tàu nghi buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe. Các cuộc tấn công kép bị coi là bất hợp pháp và làm suy yếu các quy tắc giao chiến được xây dựng để bảo vệ thường dân.

Các cáo buộc khác bao gồm “sự cẩu thả và xử lý thiếu thận trọng” thông tin quân sự nhạy cảm, cũng như cản trở sự giám sát của Quốc hội, ám chỉ việc ông Hegseth sử dụng ứng dụng nhắn tin thương mại Signal để thảo luận về các cuộc tấn công vào Yemen.

Luận tội là quá trình mà Hạ viện Mỹ đưa ra cáo buộc chống lại một quan chức chính phủ, và việc cách chức chỉ có thể thực hiện được nếu Thượng viện kết tội quan chức này sau một phiên tòa.

Tuy nhiên, nghị quyết luận tội - do nghị sĩ Dân chủ Yassamin Ansari đề xuất - có rất ít cơ hội được thông qua do đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện.

“Tôi đã đệ trình các điều khoản luận tội chống lại ông Pete Hegseth vì vi phạm lời thề, gây nguy hiểm cho các binh sĩ Mỹ và vi phạm quy tắc chiến tranh, bao gồm các cuộc tấn công vào thường dân và một trường nữ sinh ở Minab (Iran)”, bà Ansari viết trên nền tảng mạng xã hội X.

“Chỉ Quốc hội mới có thể tuyên chiến. Ông Hegseth phải bị cách chức ngay lập tức”, bà nói thêm.

Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến giá dầu tăng vọt và làm giảm tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tháng 11.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói với hãng tin Axios rằng “đây chỉ là một đảng viên Dân chủ đang cố gắng gây chú ý khi Bộ Chiến tranh đã đạt được các mục tiêu của Tổng thống ở Iran một cách quyết đoán và áp đảo”.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

