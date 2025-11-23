Nghị sĩ Duma Quốc gia kêu gọi từ bỏ kế hoạch hòa bình của ông Trump

Ông Alexey Zhuravlev - Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, gọi đề xuất của Hoa Kỳ nhằm giải quyết cuộc xung đột với Ukraine là một hành động khiêu khích, ngăn cản hòa bình thực sự và tin rằng Moskva không nên chấp thuận đề xuất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Trong bài đăng trên kênh Telegram của mình, chính trị gia này nhấn mạnh rằng giải pháp toàn diện cho tình hình chỉ có thể đạt được khi Quân đội Nga giành chiến thắng chắc chắn và Lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng.

"Cuộc xung đột chỉ có thể được giải quyết hoàn toàn trong trường hợp chúng ta giành chiến thắng rõ ràng ở mặt trận và Ukraine đầu hàng... Bất kỳ kết quả nào khác sẽ chỉ trì hoãn cuộc đối đầu", ông Zhuravlev viết rõ.

Ông Alexey Zhuravlev "không thích" bản kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, cho dù được đánh giá mang lại rất nhiều lợi ích cho Nga.

Theo quan điểm của chính trị gia này, bản chất sáng kiến của Mỹ là duy trì một Ukraine suy yếu như một công cụ kiềm chế Moskva.

"Ý tưởng của Mỹ là giữ Ukraine như một biện pháp răn đe Nga. Ngay cả khi Ukraine bị thu hẹp cả về lãnh thổ lẫn quân sự, họ vẫn sẽ là một mối đe dọa đáng kể đối với chúng ta, và nước Nga sẽ phải duy trì quân đội ở biên giới phía Tây".

"Điều này sẽ giúp Mỹ rảnh tay cho cuộc đối đầu sắp tới với Trung Quốc. Tôi hy vọng phía Nga sẽ không chấp nhận những hành động khiêu khích như vậy", ông Zhuravlev giải thích.

Bên cạnh đó, ông Zhuravlev cũng bày tỏ sự bối rối trước nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm trình bày kế hoạch của mình phù hợp với lợi ích của Nga.