Nghị sĩ Đức cảnh báo ‘leo thang căng thẳng’ với Nga

Phát biểu được dẫn lời trên tờ Berliner Zeitung, bà Pelmann nhấn mạnh: “Thay vì tiếp tục leo thang như hiện nay, chúng ta cần những nỗ lực nghiêm túc nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tại Ukraine”.

Chính trị gia này cho rằng Chính phủ Đức hiện tại đang có chủ đích lựa chọn con đường đối đầu trực tiếp với Nga, đồng thời cảnh báo về những hệ lụy của chính sách này.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời câu hỏi về đối tác đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) cho biết cá nhân ông sẽ ưu tiên cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định thuộc về phía châu Âu và người được lựa chọn cần là nhân vật được họ tin tưởng, đồng thời “không có những phát ngôn tiêu cực” về Nga.

Theo tờ Politico, một số ứng viên tiềm năng cho vai trò này gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, các cựu và đương kim Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö và Alexander Stubb, cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi.