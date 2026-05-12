Ngày 12/5, lãnh đạo Xã Kim Phú xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra vụ án chị Cao Thị S. (SN 1995, trú bản Yên Hợp) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương chí mạng.

Khu vực nơi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng sau 22 giờ tối 11/5, người dân địa phương phát hiện chị S. nằm tử vong tại nơi ở, trên cơ thể có nhiều vết thương . Khu vực hiện trường xuất hiện nhiều vết máu, căn nhà nơi xảy ra vụ việc đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đáng chú ý, thời điểm vụ việc được phát hiện, ông Đinh Xuân T. (SN 1997) chồng cũ của nạn nhân không có mặt ở nhà. Theo người dân địa phương, hai người vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau thời gian xảy ra mâu thuẫn.

Dòng trạng thái được cho là của chồng cũ nạn nhân.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, tài khoản Facebook mang tên “Tùng Đx”, được cho là của ông T., đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Nội dung thể hiện sự tuyệt vọng, xen lẫn lời xin lỗi cha mẹ, người thân và nhắc nhiều đến chuyện tình cảm với vợ cũ.

Trong dòng trạng thái viết không dấu, người này cho rằng bản thân “ quá yêu vợ ”, “không muốn vợ là của ai cả”, đồng thời nhắn gửi: “Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày”.

Nội dung bài đăng hiện đang được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Lực lượng chức năng đang truy tìm người chồng để làm rõ vụ án mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và truy tìm những người liên quan phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm ông T. để làm rõ vụ việc.