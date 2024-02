Nghi phạm Trương Văn Út, 46 tuổi, quê ở TP Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau, đã bị bắt giữ khi đang điều khiển xe máy ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Út kết hôn với bà T.T.D, 62 tuổi, cư trú tại quận 1, TP.HCM vào năm 2023 và hai người đã cùng nhau thuê một nhà trọ tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung thuộc huyện Tam Bình, Vĩnh Long để sống chung, Người lao động đưa tin.

Đối tượng bị bắt giữ là Trương Văn Út (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Cà Mau) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công An

Vào sáng sớm ngày 7/2, cư dân địa phương đã phát hiện một cẳng chân trái của người (từ dưới đầu gối) nổi trên sông Kênh Xáng tại ấp Mỹ Phú 4 nên đã báo cáo sự việc với cảnh sát huyện Tam Bình.

Lực lượng cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và kêu gọi người dân giúp đỡ trong việc tìm kiếm các bộ phận còn lại của thi thể.

Sau đó, thêm nhiều mảnh thi thể trong tình trạng phân hủy đã nổi trên kênh Lung Chuối tại Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung và trên sông Măng ở thị trấn Tam Bình. Các mảnh thi thể này đã được xác nhận là của bà T.T.D.

Út khai nhận rằng do mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm đã dẫn đến việc xô xát với vợ. Út đã dùng kéo đâm chết nạn nhân và sau đó dùng dao bầu để phân chia thi thể, vứt xác xuống dòng sông phía sau nhà họ cùng với cây kéo, báo Vietnamnet đưa tin.

Tối ngày 9/2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị đã giải quyết vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Vĩnh Long.

Ảnh: Bộ Công An

Các lực lượng được khen ngợi bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự của Công an huyện Tam Bình thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và các phòng chức năng khác thuộc Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Lãnh đạo Bộ Công an nhận định rằng thành tích này không chỉ xuất sắc về mặt nghiệp vụ mà còn phản ánh sự quyết tâm cao độ của lực lượng cảnh sát tỉnh Vĩnh Long trong việc đảm bảo an ninh trật tự ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương hoàn thành việc thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án để đảm bảo rằng pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh và thủ phạm phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình.