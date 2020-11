Nghi phạm nổ súng ở trạm thu phí BOT Thanh Nê ra đầu thú

Chiều nay (25/11), đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình xác nhận thông tin bị can Bùi Xuân Đại (33 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), người vừa bị khởi tố về tội danh "Giết người" đã đến cơ quan công an đầu thú vào buổi chiều cùng ngày.

Nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, sau khi gây án tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê vào tối ngày 23/11, Đại trốn về thành phố Thái Bình nghe ngóng tin tức.

Vụ nổ súng diễn ra tại khu vực trạm thu phí Thanh Nê - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ nổ súng này, trước đó, khoảng 20 giờ tối 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê đường 39B (địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương), Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đỗ xe ô-tô ven đường để vào quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí.

Lúc này, Bùi Văn Đại từ trên xe ô-tô khách mang logo của nhà xe Đức Thịnh (có trụ sở tại tỉnh Thái Bình, chạy tuyến khứ hồi Thái Bình - Hà Nội) mở của lao xuống, dùng súng bắn đạn hoa cải về phía Hoàng khiến nạn nhân trọng thương, phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến nay vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân bị bắn thẳng vào vùng ngực - Ảnh: TD

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại khu vực gần trạm thu phí BOT Thanh Nê (thuộc thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Đồng thời, cơ quan này cũng xác định được danh tính hung thủ nổ súng và ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.