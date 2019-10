Nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng khai thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh

Sau khi xác định Đinh Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thị xã tập trung điều tra, truy xét.

Sau hơn 1 ngày gây án, cảnh sát bắt được Tùng khi anh ta trốn tại xã Trung Hà (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), thu giữ 1 khẩu súng.



Sau khi bị bắt giữ, Tùng khai do thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh nên đã mang súng quân dụng đi cướp tiệm vàng Lương Oanh vào chiều 8/10.

Khi cướp được 200 triệu, nam nghi phạm bị người dân và nhân viên tiệm vàng truy bắt. Quá trình bỏ chạy, Tùng bị xe ô tô đâm ngã làm rơi ba lô tiền và khẩu súng ngắn K54.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Đông Triều tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/10, một thanh niên mặt đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy hiệu Exciter màu vàng đen, không có biển kiểm soát đến cửa hàng kinh doanh vàng bạc Lương Oanh.

Khi vào trong, đối tượng rút từ trong balo đeo trên người ra 1 khẩu súng (loại súng ngắn) đe dọa, khống chế 2 nhân viên nữ bán hàng và yêu cầu đưa toàn bộ tiền mặt có trong cửa hàng.

Sau đó, nhân viên đưa cho đối tượng khoảng 200 triệu đồng (chủ yếu là loại tiền có mệnh giá 100.000 đồng). Tên cướp lấy tiền cho vào balô và nhanh chóng ra cửa lên xe hòng tẩu thoát.

Khi lên xe máy định bỏ chạy, một số người dân hô hoán truy bắt thì tên cướp nổ súng thị uy.

Lúc này balô hắn đựng tiền rơi ra khỏi xe máy. Thấy vậy, 1 người đi ô tô qua đường đã lái xe húc vào xe máy nghi phạm, làm tên này ngã xuống đất, đổ xe.

Sau đó, hắn nhanh chóng vùng dậy nhặt khẩu súng và lên xe bỏ trốn.