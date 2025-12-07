HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghi phạm mặc đồ xe ôm công nghệ dùng dao đâm chết người: Bất ngờ nguyên nhân

Hương Trà |

Lực lượng chức năng địa phương cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh các tuyến đường, lấy lời khai nhân chứng để truy xét người liên quan.

Khoảng 17h15 ngày 6/12, tại khu vực gần giao lộ đường 339 - đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP.HCM), người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra. Khi đến nơi thì phát hiện ông N.N.M. (41 tuổi) nằm bất động trên vũng máu, trên người có vết thương. Sau đó, ông M. đã tử vong.

Thông tin trên PLO, người dân chứng kiến cho hay thời điểm trước khi phát hiện ông M. nằm bất động có thấy một người mặc đồ xe ôm công nghệ tiếp cận ông M. và có dùng vật nhọn đâm vào nạn nhân. Người này sau đó nhanh chóng lên xe máy dựng gần đó rồ rời khỏi hiện trường.

