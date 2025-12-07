Nghi phạm mặc đồ xe ôm công nghệ dùng dao đâm chết người: Bất ngờ nguyên nhân

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh các tuyến đường, lấy lời khai nhân chứng để truy xét người liên quan.

Chỉ vài giờ sau khi án mạng xảy ra, Công an phường Phước Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ ông V.A.T. (43 tuổi).

Tuổi Trẻ thông tin, lực lượng chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc nghi phạm T. đến xin vợ của ông M. (bán nước giải khát) đá lạnh để bỏ vào bình nước mang theo xe. Tuy nhiên, vợ ông M. từ chối vì lý do nghi phạm T. hay đến xin và hết đá lạnh để bán.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, người vợ về nói với ông M.. Ông M. đi ra nói chuyện với nghi phạm T. thì hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn rồi T. cầm dao đâm ông M. tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.