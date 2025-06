Nghi phạm đâm 2 công an đã bị bắt

Ngày 5/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ thành công Huỳnh Thanh Phúc, 34 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) - đây là đối tượng trộm cắp xe máy đã dùng dao tấn công 2 cán bộ Công an xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) bị thương.

Huỳnh Thanh Phúc trên đường bỏ trốn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, vào ngày 30/5, Phúc trộm xe máy của người dân thì bị công an xã Hà Bầu phát hiện, truy đuổi.

Khi bị yêu cầu dừng xe, Phúc rút dao chống trả, đâm trúng nách và vai của 2 công an rồi bỏ trốn vào khu vực vườn cà phê.

Sau khi đâm 2 cán bộ ông an, trên đường trốn chạy, Huỳnh Thanh Phúc tiếp tục gây án (trộm thêm một xe máy của người dân).

Đối tượng Huỳnh Thanh Phúc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy lùng quyết liệt, đến 19h30' tối qua (4/6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Huỳnh Thành Phúc khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Phù Đổng, TP Pleiku.