Sáng 8/2, Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị bắt sau 10 giờ gây án.



Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 2h sáng ngày 8/2, tức 29 Tết Âm Lịch, Công an đã truy bắt thành công đối tượng cướp ngân hàng chi nhánh huyện Đức Trọng chiều 7/2 khi đối tượng đang tẩu thoát tại tỉnh Bình Thuận, cách địa điểm gây án 111 Km.

Báo Pháp luật TPHCM thông tin, tại cơ quan công an, đối tượng Trung bước đầu khai nhận từ huyện Di Linh lên huyện Đức Trọng thuê trọ.

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Thành Trung bị bắt giữ - Ảnh: Người lao động

Thời gian gần đây, Nguyễn Thành Trung kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, nợ nần nhiều người số tiền lớn. Không có khả năng chi trả nợ khi những ngày Tết đến gần nên Trung nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Trung cũng cho biết ý định cướp ngân hàng xong sẽ trốn sang nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch của nghi phạm bất thành khi bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 10 giờ gây án.

Kế hoạch đánh lạc hướng của kẻ cướp ngân hàng

Để thực hiện vụ cướp trên, đối tượng Trung đã chuẩn bị và lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chiều ngày 7/2, Trung đem theo súng, đến chi nhánh ngân hàng tại huyện Đức Trọng, dùng súng uy hiếp, đe dọa, các nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Đối tượng chĩa súng vào nữ nhân viên để đe doạ và yêu cầu bỏ nhiều cọc tiền vào ba lô. Nữ nhân viên ngân hàng hoảng sợ ngồi sụp sau bàn và từ từ cầm từng cọc tiền bỏ vào ba lô. Thấy nữ nhân viên có hiện tượng “câu giờ”, tên cướp trèo qua chắn kính vào trong, tự tay bỏ nhiều cọc tiền khoảng 3 tỷ đồng vào ba lô màu đen đeo trên vai phải rồi nhảy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.

Số tang vật gần 3 tỷ đồng được công an thu giữ khi bắt giữ nghi phạm - Ảnh: CA Lâm Đồng

Theo một số nhân chứng cho biết trên báo Công an nhân dân, ngay khi đối tượng cướp được tiền, chạy ra ngoài để lên xe máy nhằm tẩu thoát, bảo vệ của ngân hàng đã truy hô, đuổi theo thì bị tên cướp chĩa súng bắn. Viên đạn sượt qua phía dưới vùng cổ của bảo vệ ngân hàng, gây trầy xước da và rách áo.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được một viên đạn bằng chì ở hiện trường, được cho là đạn do tên cướp bắn ra.

Công an Lâm Đồng cho biết, sau đó, đối tượng này tẩu thoát bằng xe máy ngay trên con hẻm đất kế bên ngân hàng đến khu vực hồ Nam Sơn cách hiện trường gây án khoảng 3km. Tại đây, nghi phạm thay đổi trang phục, bỏ đá vào ba lô vứt xuống hồ phi tang, thay đổi phương tiện di chuyển nhằm thay hình đổi dạng, trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Đức Trọng đã khẩn trương tiếp cận phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng.

Các trinh sát hình sự giàu kinh nghiệm của Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng đã được lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng lựa chọn khẩn trương tham gia vào công tác điều tra, truy bắt tên cướp.

Tới 1h ngày 8/2, sau khoảng 10 giờ gây án, tên cướp ngân hàng đã bị lực lượng Công an bao vây, khống chế và bắt giữ khi đang trên đường chạy trốn cùng khoảng 3 tỷ đồng đựng trong ba lô.

Camera ghi lại cảnh Trung cầm súng đi cướp ngân hàng táo tợn ngày 28 tết - Nguồn: Người lao động

