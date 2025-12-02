HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Nguyễn Chí Tâm mang theo súng đi đánh ghen rồi cướp xe máy của tình địch

Minh Tuệ |

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Chí Tâm hẹn đối phương ra gặp để nói chuyện rồi nổ súng chỉ thiên, đánh nạn nhân và cướp tài sản.

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông.

Nghi ngờ vợ ngọai tình , Nguyễn Chí Tâm cướp xe máy sau vụ đánh ghen - Ảnh 1.

Ảnh Ảnh minh hoạminh hoạ

Theo điều tra, chiều 27/10/2024, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Chí Tâm hẹn đối phương ra gặp để nói chuyện ở khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông, quận 12 cũ. Trước khi đi, Tâm cầm theo khẩu súng, rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung cùng đến điểm hẹn.

Tại đây, hai bên cự cãi và do yếu thế nên nạn nhân bỏ chạy, Tâm liền rút súng bắn 3 phát chỉ thiên. Tiếp đó, nhóm người lao vào hành hung, cướp điện thoại cùng xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Nhận tin, Công an vào cuộc điều tra bắt nhóm của Tâm về hành vi cướp tài sản, tạm giữ 2 xe máy có số máy HC09E0045242 và F4A2106626.

Đến nay, Công an TP.HCM chưa tìm được chủ sở hữu hợp pháp của 2 xe trên nên ra thông báo truy tìm.

