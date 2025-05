Căn cứ quy định tại Điều 76 Thông tư 29/2021 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng ), sự cố hàng không mức C là sự cố gây hư hỏng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; sự cố gây hư hỏng nặng tàu bay, phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay dẫn đến tàu bay, phương tiện, trang thiết bị không thể hoạt động để cung cấp dịch vụ theo kế hoạch ban đầu; sự cố gây thương tích nặng cho người hoặc uy hiếp an toàn cao cho người, phương tiện hoạt động trên khu bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác tàu bay.

Theo Skyscanner , phần nguy hiểm nhất khi bay trong mưa, bão là cố gắng cất cánh hoặc hạ cánh. Bởi lẽ, mưa bão to có thể làm giảm tầm nhìn của phi công, khiến việc cất cánh và hạ cánh trở nên nguy hiểm. Ngoài ra, mưa lớn cũng có thể khiến động cơ máy bay bị hỏng.