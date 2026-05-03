Nghỉ lễ về quê mẹ chồng hỏi: "Vợ 35 tuổi, chồng 40 tuổi mà chưa mua được nhà trong khi lương 50 triệu/tháng à?”

Mỗi dịp nghỉ lễ, ngoài chuyện đi chơi hay nghỉ ngơi, mạng xã hội lại rôm rả một “đặc sản” khác: loạt tình huống dở khóc dở cười khi về quê. Từ hỏi cưới xin, con cái cho tới thu nhập, công việc… đủ cả. Và năm nay, một câu chuyện liên quan đến chuyện mua nhà đang khiến nhiều người đồng cảm.

Cụ thể, một người phụ nữ 35 tuổi chia sẻ tình huống gặp phải khi về quê chồng. Trong bữa cơm, mẹ chồng bất ngờ hỏi thẳng: “Vợ 35 tuổi, chồng 40 tuổi rồi mà chưa mua nổi căn nhà ở thành phố trong khi lương 50 triệu/tháng?”. Câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ khiến cô “khựng” lại, không biết nên đáp thế nào cho hợp lý.

Không phải vì không có câu trả lời, mà vì trả lời sao cũng dễ… mất điểm: Nói thật thì sợ bị đánh giá, nói vòng thì lại thành né tránh.

Điểm khiến câu chuyện gây tranh luận nằm ở chỗ: con số “50 triệu/tháng” nghe thì có vẻ cao, nhưng đặt trong bối cảnh sống ở thành phố lớn lại là một câu chuyện khác. Với nhiều cặp vợ chồng, khoản thu nhập này phải “gánh” đủ thứ: Tiền thuê nhà, sinh hoạt, chi phí đi lại, hiếu hỉ, thậm chí cả việc hỗ trợ hai bên gia đình. Nếu có con nhỏ, áp lực tài chính còn tăng lên đáng kể. Phần còn lại để tích lũy không phải là không có, nhưng để mua một căn nhà thì vẫn là bài toán dài hơi.

Trong khi đó, ở góc nhìn của thế hệ trước, việc “có nhà” ở độ tuổi 30-40 gần như là cột mốc mặc định. Sự chênh lệch về bối cảnh và chi phí sống khiến cùng một vấn đề nhưng hai thế hệ lại nhìn rất khác nhau.

Khi câu hỏi là “quan tâm”, nhưng cách hỏi lại thành áp lực thì người EQ cao sẽ trả lời như thế nào?

Nhiều người cho rằng, những câu hỏi kiểu này không hẳn là ác ý. Phần lớn đến từ tâm lý lo lắng: sợ con cái chưa ổn định, sợ “tụt lại phía sau” so với người khác.

Nhưng vấn đề nằm ở cách đặt câu hỏi. Khi đi thẳng vào tiền bạc, nhà cửa. Những chủ đề vốn nhạy cảm, thì rất dễ khiến người nghe rơi vào thế bị “soi xét”. Đặc biệt là trong không gian gia đình, nơi ai cũng muốn giữ hòa khí.

Và đó là lúc “EQ cao” thực sự phát huy tác dụng.

1. Thừa nhận có kế hoạch, nhưng không cam kết thời điểm

Thực tế, trong những câu hỏi nhạy cảm kiểu này, mục tiêu không phải là đưa ra một câu trả lời hoàn hảo, mà là giữ được thế cân bằng: vừa đủ lịch sự, vừa không tự đẩy mình vào thế phải giải thích quá sâu.

Một cách an toàn và phổ biến là thừa nhận mình có nghĩ tới chuyện đó, nhưng không cam kết thời điểm cụ thể. Chẳng hạn như: “Dạ tụi con cũng đang tích lũy dần, muốn chuẩn bị kỹ rồi mới quyết định ạ.” Cách nói này giúp xoa dịu cảm giác “chưa lo cho tương lai” trong mắt người lớn, đồng thời cũng tạo một khoảng an toàn để không bị truy hỏi tiếp kiểu “bao giờ mua?”, “định mua ở đâu?”.

2. Đưa yếu tố thị trường vào, thay vì nói về bản thân

Một hướng khác là chuyển trọng tâm câu chuyện từ cá nhân sang bối cảnh chung. Thay vì để câu chuyện xoay quanh việc “mình có đủ khả năng hay không”, có thể nhẹ nhàng đưa yếu tố thị trường vào, ví dụ: “Giờ giá nhà trên thành phố cao quá mẹ ạ, tụi con cũng đang cân nhắc để không bị áp lực tài chính sau này.”

Khi đó, vấn đề không còn là “tụi con làm chưa tốt”, mà trở thành một bài toán chung mà rất nhiều người đang gặp phải. Cách này thường giúp người nghe dễ tiếp nhận hơn, vì nó mang tính khách quan.

3. Nhấn mạnh ưu tiên hiện tại

Trong trường hợp thực sự chưa đặt nặng chuyện mua nhà, việc nói rõ ưu tiên hiện tại cũng là một lựa chọn hợp lý, miễn là giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

Chẳng hạn: “Hiện tại tụi con đang ưu tiên công việc với tích lũy trước, khi nào thấy ổn định hơn thì mới tính tiếp ạ.” Đây là cách trả lời vừa trung thực, vừa cho thấy mình có định hướng, không phải kiểu “sống tới đâu hay tới đó”. Điều quan trọng là khiến người đối diện hiểu rằng mình có suy nghĩ, chỉ là thứ tự ưu tiên khác đi.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần giải thích dài dòng. Trong nhiều tình huống, càng nói nhiều lại càng dễ mở ra thêm hàng loạt câu hỏi khác. Khi đó, một câu trả lời ngắn, đủ lịch sự như: “Dạ tụi con vẫn đang tính toán ạ” lại là phương án hiệu quả hơn. Ngắn gọn nhưng không cộc lốc, đủ để khép lại chủ đề mà không gây khó xử.

Và nếu cảm thấy câu chuyện bắt đầu đi xa hoặc chạm vào vùng nhạy cảm, việc chuyển hướng là kỹ năng gần như “phải có”. Có thể hỏi ngược lại về sức khỏe, công việc của người thân, nhắc sang kế hoạch đi chơi trong dịp lễ, hoặc đơn giản là kéo câu chuyện về một chủ đề chung của cả bàn ăn. Những cú “bẻ lái” nhẹ nhàng như vậy không hề lộ liễu, nhưng lại giúp hạ nhiệt tình huống rất nhanh.

Suy cho cùng, những câu hỏi kiểu này sẽ còn lặp lại trong nhiều dịp khác nhau. Không thể kiểm soát người khác hỏi gì, nhưng hoàn toàn có thể chọn cách mình phản hồi ra sao. đủ khéo để giữ hòa khí, và cũng đủ tỉnh táo để không tự tạo thêm áp lực cho chính mình.

Trần Hà.